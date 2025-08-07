Jayson Tatum remarche déjà sans botte de protection

Cela va bientôt faire trois mois que Jayson Tatum s'est fait opérer de sa rupture du tendon d'Achille, contractée en pleine demi-finale de conférence face aux Knicks.

Comme il se trouvait déjà à New York, il était d'ailleurs passé sur la table d'opération du Dr Martin O'Malley à peine quelques heures plus tard. Une bonne nouvelle selon certains spécialistes, car plus la prise en charge est rapide, plus les chances de rétablissement rapide sont censées augmenter.

Jayson Tatum semble visiblement sur la bonne voie, puisqu'il s'est rendu ce mercredi au camp d'entraînement des New England Patriots (NFL) et, ce, sans porter de botte de protection pour se déplacer. Evidemment, il n'a pas couru, ni fait de sauts, mais il ne boitait pas et se déplaçait normalement.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il sera en mesure de rejouer dès la saison prochaine, mais c'est tout de même encourageant, d'autant que peu de joueurs sont parvenus à se rétablir pleinement d'une telle blessure.

Du côté de Boston, on ne cherchera en tout cas pas à précipiter le retour de l'ailier All-Star, tandis que sa blessure a entraîné un profond remaniement d'effectif. Brad Stevens, très proche de lui pendant sa rééducation, assurait en juin que tout se passait bien, et Sam Cassell l'imagine déjà revenir plus fort.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.