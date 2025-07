Brad Stevens très proche de Jayson Tatum pendant sa rééducation

Cela fait deux mois que Jayson Tatum s'est effondré sur le parquet du Madison Square Garden, le 12 mai, en se rompant le tendon d'Achille. On est évidemment encore loin d'un retour sur les parquets puisqu'il faut compter entre neuf et douze mois avant de pouvoir rejouer.

Pour la même blessure, certes contractée un mois plus tard, Tyrese Haliburton a déjà fait une croix sur la saison 2025/26. Du côté de Boston, rien de cet ordre n'est encore annoncé.

« La rééducation, c'est dur. Il semble la faire très bien », assure Brad Stevens, président des Celtics. « Tout joueur qui a connu une grave blessure et une longue rééducation sait que c'est un défi, mental et physique. Il s'est fait opérer immédiatement et depuis, son état d'esprit, c'est de faire des efforts et d'avancer. C'est un compétiteur et il se bat toujours, peu importe ce qu'il fait, même dans une rééducation. »

Le dirigeant est d'ailleurs particulièrement proche de son joueur durant cette épreuve.

« Je l'encourage profondément. Je l'ai vu quasiment au quotidien à Boston depuis 50 jours », raconte Brad Stevens. « Habituellement, après la saison, il part et revient après. Là, il est resté pour faire sa rééducation. C'est agréable de le voir tous les jours, d'observer ce qu'il fait, de voir ses progrès. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

