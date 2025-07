Tyrese Haliburton ne jouera pas la saison prochaine

Les Pacers se souviendront longtemps de cette soirée du 22 juin 2025. En plus de perdre le titre lors du Game 7 des Finals, ils ont perdu Tyrese Haliburton sur blessure. Une rupture du tendon d'Achille, en l'occurrence.

Opéré depuis, le meneur sera évidemment absent de longs mois et son président, Kevin Pritchard, a d'ores et déjà prévenu qu'il ne jouerait pas de tout l'exercice 2025/26.

« Je ne doute pas du fait qu'il reviendra meilleur que jamais » a-t-il déclaré. « Mais il ne jouera pas la saison prochaine. Nous ne prendrons aucun risque à ce niveau. Mais ne vous faites pas d'espoir sur le fait qu'il jouera. »

C'est donc sans son leader que Indiana tentera de repartir de l'avant la saison prochaine. Alors que Kevin Pritchard semble s'en vouloir quelque peu de la blessure de Tyrese Haliburton, longtemps incertain pour le Game 6 et pour le Game 7.

« Il me l'a dit à de nombreuses qu'il le referait, encore et encore [jouer blessé, ndlr]. Ça montre quel genre de gamin c'est. Mais si vous me demandiez si je voulais qu'il le refasse… Je vous répondrais non. Si j'avais su qu'il allait se blesser, j'aurais sacrifié ce match, parce que je tiens tellement à lui et je veux qu'il ait une carrière incroyable » a-t-il indiqué devant la presse.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.