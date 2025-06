La blessure de Tyrese Haliburton, un crève-coeur absolu pour Indiana

En un tweet et quatre lettres, LeBron James a résumé ce que de nombreux fans et observateurs ont pu ressentir en voyant Tyrese Haliburton frapper le parquet de douleur. « F*** » a-t-il lâché, alors que le meneur des Pacers venait de se blesser et de quitter le Game 7 de cette finale avec cinq minutes à jouer dans le premier quart-temps.

Indiana avait beau s’être préparé à jouer sans son leader, touché au mollet lors du Game 5, la donne était cette fois différente face à l’enjeu de la rencontre et la gravité de la blessure. Les visiteurs se sont accrochés en première période, avant de céder face au Thunder, vainqueur et champion 2025.

« Ce qui s’est passé avec Tyrese… Cela nous a brisé le coeur » a admis l’entraîneur Rick Carlisle en conférence de presse. « Mais il reviendra. Je n’ai pas d’informations médicales ce qui s’est passé ou pas. Mais il reviendra à un moment. Je pense qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens. » Il faudra toutefois vraisemblablement être patient, alors que le père de Tyrese Haliburton a évoqué une très probable rupture du tendon d’Achille.

Les Pacers étaient « vidés par ces événements »

« C’est dur… » soupire Pascal Siakam aux médias. « Je suis fier de ce jeune gars. Il a vécu tellement de choses durant cette année, beaucoup de critiques. C’est beaucoup à gérer pour un jeune joueur. Il avait beaucoup de pression et il a continué à se battre, chaque jour. Cela fait mal. Parce qu’on n’a pas su aller au bout, et que je voulais tellement y arriver pour lui. Et parce que je sais qu’il a tout donné pour nous et cela fait mal qu’il n’ait pas pu vivre ça grâce à nous. »

Auteur d’une campagne de playoffs remarquable (17.3 points, 8.6 passes décisives, 5.3 rebonds), Tyrese Haliburton aurait pu être le héros jusqu’au bout. Le meneur des Pacers avait signé un gros début de match avec neuf points en sept minutes avant sa blessure, alors qu’il était diminué. La fin de sa saison est cruelle, lui qui a enchaîné les exploits et les tirs décisifs pour porter Indiana jusqu’à une participation surprise en finale.

« Il a livré une des plus grandes compagnes individuelles de playoffs dans l’histoire de la NBA, en faisant action spectaculaire après action spectaculaire » a estimé Rick Carlisle. « C’est quelque chose que l’on n’avait jamais vu. Et il l’a fait en étant un des 17 gars de cette équipe, c’est ce qui est beau avec lui. Aussi fantastique soit-il, c’est toujours l’équipe qui prime pour lui. Nos pensées vont à lui. »

L’hommage de Shai Gilgeous-Alexander

Tyrese Haliburton est resté jusqu’au bout au contact de ses coéquipiers, à les consoler à la sortie du parquet, et dans les vestiaires. « Il était avec nous à la mi-temps, il était pleinement concerné dans ce groupe qui croyait pouvoir y arriver » a assuré Rick Carlisle. « Andrew Nembhard a mis son tir pour nous donner un point d’avance à la mi-temps, et nous devions sortir des vestiaires et être meilleurs dans les cinq premières minutes du troisième quart-temps. Mais on était vidé par tous ces événements. »

Cette blessure a eu son effet aussi sur le Thunder. Elle a « changé le destin du match, sa dynamique » a confirmé Jalen Williams. Shai Gilgeous-Alexander, MVP de ces Finals, a rendu hommage à son adversaire direct et aux Pacers en conférence de presse.

« Vous détestez voir ça, dans le sport en général mais en particulier à ce moment-là. Mon cœur s’est serré pour lui. Je ne pouvais pas imaginer jouer le plus grand match de ma vie et que quelque chose comme cela se produise. C’est si malheureux et injuste. Mais la compétition l’est parfois. Je me sentais si mal pour lui. Je lui ai demandé s’il allait bien, évidemment ce n’était pas le cas. Mes prières seront avec lui, clairement. C’est un joueur incroyable, son futur s’annonce brillant. Cette équipe va être très bonne un moment. Je leur souhaite bonne chance.«