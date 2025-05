Pour Sam Cassell, Jayson Tatum pourrait revenir encore plus fort

La rupture du tendon d’Achille est l’une des pires blessures pour un basketteur. À 27 ans, c’est donc une très mauvaise nouvelle pour Jayson Tatum, mais également pour les Celtics, dont l’effectif devrait bouger…

Mais pour Sam Cassell, assistant de Joe Mazzulla depuis deux ans, ça ne sera pas forcément une année perdue.

« Quand il reviendra, il pourrait être encore plus fort » assure-t-il dans le podcast de Patrick Beverley. « Il peut regarder le jeu et travailler sur tout ce qu’il doit travailler. Je suis impatient de vivre ce voyage avec lui. Il fait partie de la All-NBA First Team cette saison. Et quand il reviendra, il le sera encore. Il est à ce niveau. »

Cela fait ainsi quatre saisons consécutives que Jayson Tatum est sélectionné dans la All-NBA First Team. Le signe de sa constance au plus haut niveau. Mais ce groupe peut-il justement se remettre de sa blessure ?

« Les Dieux du basket ne sont parfois pas sympathiques. Mais on va se servir de tout ça pour grandir. En tant que staff, on va également grandir en tant qu’équipe. Nous sommes les Boston Celtics, au bout du compte. »

Reste à voir quelles peuvent être les ambitions des Boston Celtics pour la saison prochaine, alors que Jayson Tatum risque de connaître une saison blanche pour pleinement récupérer. Comme Kevin Durant en 2019/20.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.