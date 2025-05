Dès sa sortie de l’hôpital, Jayson Tatum avait retrouvé ses coéquipiers à New York

Opéré mardi, et déjà de retour dans la peau d’un leader deux jours plus tard. Après la victoire des C’s dans le Game 5, Jayson Tatum a rapidement planifié la suite de son programme, en gardant en tête le retour de ses coéquipiers à « Big Apple », où il a subi une intervention chirurgicale du tendon d’Achille « avec succès ».

Dès jeudi, l’ailier a donc effectué le court déplacement jusqu’à l’hôtel des joueurs de Boston pour les retrouver — une occasion de se ressourcer et de donner ce petit boost de motivation à ses troupes, à la veille d’un match couperet dans l’antre des Knicks. Une attitude de leader, celle d’un joueur mobilisé pour sa franchise malgré sa grave blessure.

« C’est dommage de voir quelqu’un tomber comme ça, alors qu’il ne le mérite pas », a glissé Sam Hauser. « On l’a vu hier, il avait l’air d’être de bonne humeur. On pense clairement à lui et on va essayer d’aller chercher quelques victoires pour lui. »

Plus que du basket

À entendre son coéquipier, la visite de Jayson Tatum a eu l’effet escompté : redonner un coup de boost au groupe à l’aube d’une grosse échéance, ce Game 6 en terrain hostile. Même si, au final, la prestation des Celtics aura été bien trop insuffisante pour espérer repousser la série à un Game 7.

Bien évidemment, Boston a perdu l’un de ses leaders, mais surtout un soldat, présent à chaque victoire comme à chaque déception depuis maintenant huit ans. Plus qu’un joueur, le vestiaire a perdu un ami, un repère. Et c’est aussi pour cela que les retrouvailles ont fait du bien à tout le monde : à Jayson Tatum, mais aussi au reste du groupe.

« On n’a pas du tout parlé basket », a ajouté Payton Pritchard. « Ce genre de trucs, ça va bien au-delà du basket. Il s’agit juste de voir comment il va en tant que personne, comment il gère ça. Pour la partie basket, on s’en occupe. Mais on voulait simplement voir comment il allait en tant qu’ami. »

La saison des Celtics étant à présent terminée, Jayson Tatum va pouvoir pleinement se concentrer sur sa rééducation.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.