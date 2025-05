Les Knicks explosent les Celtics (+38) et retournent en finale de conférence, 25 ans après !

En position favorable dans ce Game 6 à domicile, les Knicks devaient encore terminer le travail et la mission ne s’annonçait pas aussi simple que prévu contre le coeur des Celtics, champions en titre.

Mais avec l’appui d’un Madison Square Garden survolté, les hommes de Tom Thibodeau ont réussi à se faciliter la tâche. Livrant un match plein, entre le triple-double de Josh Hart (10 points, 11 rebonds, 11 passes), la perf’ remarquée de Miles McBride (10 points) ou l’apport du quatuor Jalen Brunson (23 points, 6 rebonds, 6 passes) – OG Anunoby (23 points, 9 rebonds) – Mikal Bridges (22 points) – Karl-Anthony Towns (21 points, 12 rebonds).

Un Game 6 à sens unique

Dans leur état, sans Jayson Tatum et avec un Kristaps Porzingis diminué, les C’s n’ont pu faire qu’illusion qu’un quart-temps, à la force du poignet de Jaylen Brown (26-20). Car très vite, les Knicks ont pris le large, emmenés par Karl-Anthony Towns. Un 10-2 initié par Miles McBride et conclu par OG Anunoby a donné le ton (36-22).

Alors que Boston cherchait son second souffle, New York enfonçait déjà le clou avec deux « and-one » de Josh Hart et un contre monumental de Miles McBride sur Derrick White (47-27). Les New-Yorkais ont maintenu le pied sur l’accélérateur pour finir à +27 à la pause, après un 2+1 de « KAT » et un nouveau 3-points de McBride, les deux bonhommes de la première mi-temps (64-37).

Même si la situation était mal embarquée, tout n’était pas encore fini pour les champions. Mais la reprise des Knicks a vite permis de se rendre à l’évidence : ils n’allaient pas lâcher le morceau maintenant ! OG Anunoby a montré la voie en allant chercher un panier avec la faute devant Al Horford, puis Jalen Brunson a enchaîné avec un 3-points sur la tête de Jaylen Brown (74-43).

Très vite, la maladresse aidant, Boston a rendu les armes, à l’image de Jaylen Brown, qui a pris sa sixième faute à trois minutes de la fin du troisième quart-temps. Le Garden a alors pu exulter pour de bon quand OG Anunoby a enchaîné deux flèches à 3-points pour faire passer les locaux à +41 (92-51) !

Mikal Bridges et Jalen Brunson l’ont imité pour entamer le quatrième quart-temps et lancer les festivités avec le public, qui ne demandait que ça (104-68). À l’arrivée, c’est donc une victoire sans appel (119-81) avec le plus gros écart réalisé dans l’histoire de la franchise en playoffs !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 25 ans d’attente (oui, oui) ! Voilà 25 ans que les Knicks attendaient de retrouver la finale de conférence Est. Un quart de siècle de déceptions à répétition pour en arriver à ce Game 6 à sens unique, qui a propulsé cette franchise emblématique aux portes des Finals. En 2000, New York avait alors perdu contre… Indiana, mais qu’en sera-t-il 25 ans plus tard, contre l’équipe qui les avait déjà sortis en demi-finale de conférence il y a un an ?

– Miles McBride, le détonateur. Miles McBride a fait office de facteur X sur la première mi-temps, avec des actions décisives qui ont contribué à creuser l’écart et surtout à plomber le moral des troupes adverses. À l’image de ses deux paniers à 3-points, de son dunk en transition, mais surtout de son énorme contre sur Derrick White pour permettre à Josh Hart de porter l’écart à +20 dès le milieu du deuxième quart-temps.

– Jaylen Brown, seul contre tous. Avec la blessure de Jayon Tatum et un Kristaps Porzingis fantomatique, la mission était devenue trop difficile pour les champions en titre. Jaylen Brown a tenu son équipe à bout de bras durant un quart-temps, mais sa démonstration de force a figé le reste de ses coéquipiers, qui ont débuté le match à 5/26 au shoot. Sans soutien, « JB » a lui aussi fini par lâcher, en commettant sa sixième faute avant même le début du dernier quart-temps…

– Josh Hart succède à Walt Frazier. Homme à tout faire des Knicks, Josh Hart n’a pas ménagé ses efforts afin de permettre aux siens de remplir leur mission, bouclant cette partie avec 10 points, 11 rebonds et 11 passes. Une performance qui fait de lui le premier joueur new-yorkais à réaliser un triple-double en playoffs depuis… Walt Frazier ! Présent aux abords du terrain, celui-ci avait en effet réalisé le dernier, en 1972, face aux Lakers (14 points, 12 rebonds et 11 passes). Lors des Finals…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.