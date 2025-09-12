Le leader Jaylen Brown va pouvoir se montrer

Tous les cadres des Celtics le savent et le disent : les bouleversements estivaux de la franchise vont les pousser à devoir faire plus et mieux. Derrick White l'a encore dit récemment : face aux départs de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, il va se retrouver dans l'obligation de monter d'un cran.

Sans oublier l'absence prolongée de Jayson Tatum, touché au tendon d'Achille en playoffs la saison passée. Bref, les Celtics 2025/26 ne ressembleront pas à ceux des deux dernières saisons.

« Ça va clairement être une transition », confirme Jaylen Brown pour une radio d'Atlanta. « Un paquet de gars ne sont plus là et sont partis dans d'autres équipes. La saison sera différente. On a des nouveaux joueurs et c'est une excellente opportunité pour moi de montrer mon leadership. Il faut accueillir les recrues dans la franchise, dans l'équipe. »

Le MVP des Finals 2024 sera attendu puisque son All-Star de coéquipier va être bloqué à l'infirmerie. Comment va-t-il devenir davantage leader encore ?

« Le leadership était différent selon les joueurs. Je dirais que j'étais plus un leader par la parole. Tatum, lui, montre l'exemple », décrit-il. « Lui, il fait ce qu'il a à faire tous les soirs. Les leaderships sont différents et les gens gravitent autour. On a une grande équipe, une équipe de champions, avec des vétérans. Donc on va tous être leaders, à un degrés ou un autre. L'idée, c'est de donner le ton chaque soir, d'entendre la voix de quelqu'un, qui vous donne du souffle, qui vous fait savoir qu'il est avec vous. Tout ça, c'est un peu ce qu'on attend de moi. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.