Derrick White va devoir monter d’un cran

Payton Pritchard l'a dit : malgré les changements lourds qui ont frappé les Celtics depuis quelques mois, entre les départs du duo Kristaps Porzingis – Jrue Holiday et l'absence de Jayson Tatum, la franchise garde le même objectif, soit le titre en 2026.

Ce sera très difficile, surtout qu'il va falloir encaisser les transferts de deux éléments importants dans la conquête du titre en 2024.

« C'est l'aspect le plus dur de ce business. Mais ça reste un business au fond », réagit Derrick White. « Jrue, Porzingis, Luke Kornet, ce fut clairement difficile de les voir partir. On aurait voulu jouer avec eux pour toujours, mais c'est comme ça. Je leur souhaite le meilleur. Ce sera très fun de les recroiser. Je suis impatient de jouer avec les joueurs que l'on possède. »

Comme Jayson Tatum va manquer le début de saison, pour le moins, après sa rupture du tendon d'Achille en mai dernier, les Jaylen Brown, Derrick White et Payton Pritchard vont devoir en faire plus pour compenser.

« Je suis impatient. C'est évident que ce sera différent par rapport à la saison passée mais les attentes et les standards seront les mêmes », annonce Derrick White. « J'ai attaqué l'intersaison en me disant que je devais être meilleur. C'est plaisant d'aller à la salle pour essayer de progresser. »

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.4 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.6 1.3 0.9 11.2 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.2 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.5 4.2 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 2024-25 BOS 76 34 44.2 38.4 83.9 0.9 3.6 4.5 4.8 1.8 0.9 1.7 1.1 16.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.