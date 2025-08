Malgré les changements, Payton Pritchard vise toujours le titre

Champions en 2024 et parmi les grands favoris en 2025, les Celtics ne feront pas partie des équipes attendues au sommet en 2026. La faute à la grave blessure de Jayson Tatum, puis aux départs de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis. Avec ces changements, l'équipe celte est affaiblie de manière significative.

« C'est clair que c'est chiant. On devient frères avec nos coéquipiers, on est avec eux constamment. Donc c'est évident qu'ils vont nous manquer », reconnaît Payton Pritchard. « Jrue va personnellement me manquer. Il était comme un grand frère et j'ai beaucoup appris de lui. Ce fut un des meilleurs coéquipiers que j'ai eus. Porzingis aussi va nous manquer. »

Face à cette situation, le sixième homme des Celtics demande au groupe de « trouver de nouvelles identités » et réclame que de nouveaux joueurs montent d'un cran. Car si le niveau de l'effectif a chuté, les ambitions doivent rester les mêmes.

« On va évidemment essayer d'aller en playoffs et de gagner le titre. Les playoffs, ça ne suffit pas. La norme à Boston, c'est de gagner le trophée. Chacun dans le vestiaire aura cet objectif. On va tout faire pour cela. C'est ce que les fans doivent savoir », annonce le sixième homme de l'année 2025.

Ce sera une mission compliquée pour les champions NBA 2024 mais, après tout, avec une conférence Est aussi ouverte, peut-être que les espoirs les plus fous seront permis.

« Tout le monde doit être impatient, il y a des opportunités devant nous. Surtout pour moi. Je suis impatient chaque saison car c'est une chance de me prouver des choses, que je peux franchir encore un cap », décrit Payton Pritchard. « C'est mon objectif chaque saison et j'ai faim, je suis motivé, impatient pour la saison à venir. »

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.