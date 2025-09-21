Jaylen Brown conscient que Boston entre dans « une nouvelle ère »

Champions en 2024 et dans le Top 2 de la conférence Est depuis trois ans, les Celtics devraient avoir du mal à réitérer de telles performances lors de la saison à venir.

Déjà, parce que Jayson Tatum risque de manquer tout l'exercice à cause de sa rupture du tendon d'Achille. Ensuite, parce que Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford et Luke Kornet sont partis, n'étant remplacés « que » par Anfernee Simons, Chris Boucher, Josh Minott et Luka Garza.

« C'est une nouvelle ère pour les Celtics » confirme d'ailleurs Jaylen Brown, nouveau capitaine du navire celte. « La moitié de l'équipe est partie. Je souhaite le meilleur à tout le monde, car je les apprécie et ils étaient de très bons coéquipiers, donc c'est un peu triste de les voir partir… Mais c'est une nouvelle ère, puisque tout a un peu changé. »

Une transition, mais pas une reconstruction

Récemment, le MVP des Finals 2024 laissait déjà entendre que les choses allaient quelque peu évoluer dans les prochains mois, pour cette équipe habituée au succès depuis une dizaine d'années (aucune saison sous les 50% de victoires depuis… 2014/15).

« Ça va clairement être une transition » déclarait ainsi l'ailier All-Star, accessoirement opéré du genou droit en juin. « Un paquet de gars ne sont plus là et sont partis dans d'autres équipes. La saison sera différente. On a des nouveaux joueurs et c'est une excellente opportunité pour moi de montrer mon leadership. Il faut accueillir les recrues dans la franchise, dans l'équipe. »

Dans les bureaux de Boston, on disait en tout cas ne pas vouloir entendre parler de reconstruction, avec un Jaylen Brown « prêt à relever n'importe quel défi » : « Mes attentes sont toujours les mêmes : se battre à fond pour gagner le prochain match. Ça ne fera pas partie de mon vocabulaire et c'est comme ça que l'on va se concentrer à partir de maintenant » avait notamment assuré Brad Stevens, le président de la franchise.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.