Jayson Tatum donne l’exemple aux Celtics à l’entraînement

Cela fait quasiment quatre mois que Jayson Tatum s'est rompu le tendon d'Achille sur le parquet du Madison Square Garden, face aux Knicks en playoffs. Depuis, l'ailier des Celtics a traversé les « six semaines les plus dures » de sa vie, mais aussi pleinement avancé, n'ayant plus de botte de protection depuis plusieurs semaines.

Le champion NBA 2024 s'entraîne dur et fait des progrès semaine après semaine, confirme Jordan Walsh.

« L'énergie de la salle change quand il arrive », indique le joueur de Boston. « Il n'est pas le joueur qui parle le plus, c'est plus un leader silencieux. Lui et Jaylen Brown sont silencieux. Quand ils sont là, l'attention arrive vers eux. On voit Tatum régulièrement et, entre le premier jour et maintenant, il y a une grosse différence. Il bouge bien mieux. Il progresse bien. Ça fait plaisir de la voir revenir en bonne santé. »

De plus, sa présence auprès de ses coéquipiers durant sa rééducation, avec ses efforts et son travail, s'impose comme une source d'inspiration, qui n'offre aucune opportunité de se trouver des excuses.

« Le voir à la salle fait jurisprudence pour les autres », poursuit Jordan Walsh. « Si un gars blessé, qui tente de revenir, fait de tels efforts, alors on peut faire la même chose. On est en parfaite santé, donc on doit pouvoir faire la même chose. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.