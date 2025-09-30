Jayson Tatum n’a aucune pression pour son retour

Il y a deux jours, Jayson Tatum a diffusé une vidéo de ses entraînements où il court, dribble et shoote, presque cinq mois après sa rupture du tendon d'Achille. De quoi faire naître l'espoir, chez les fans des Celtics, de le revoir d'ici quelques mois sur les parquets. L'ailier, lui, ne veut pas aller plus vite que la musique.

« Je n'ai aucune pression », annonce-t-il sur son possible retour dans le courant de la saison 2025/26. « Aucune pression de revenir avant d'être à 100%. Aucune pression de Brad Stevens, de Joe Mazzulla, de la franchise. Le plus important, c'est d'être à 100%, d'être en bonne santé quand je vais rejouer. »

L'idéal est d'éviter de revenir trop vite, de trop tirer sur son corps. On se souvient que Kobe Bryant, avec la même blessure en 2013, n'avait mis que 8 mois pour rejouer. Sauf qu'après six petits matches, son tibia avait cédé et sa saison 2013/14 avait été plus qu'écourtée.

Un groupe de discussion avec les blessés du tendon d'Achille

« Je suis dans une bonne situation, vraiment », indique Jayson Tatum. « C'est un sacré parcours. Il y a eu des bons moments et revenir sur le parquet, participer à un entraînement sont clairement des bons moments. Ça fait véritablement du bien d'être sur le terrain, de dribbler, de s'entraîner. On se sent à nouveau comme un joueur de basket. »

Il n'est pas le seul puisque le champion NBA 2024 fait d'ailleurs partie d'un groupe de discussion avec Tyrese Haliburton, Damian Lillard et Dejounte Murray, tous frappés par la même blessure ces derniers mois. Mentalement, partager son expérience avec d'autres l'aide, tout comme voir son coach pendant l'été.

« C'est notre responsabilité, nous les entraîneurs, d'être là pour nos joueurs », estime Joe Mazzulla. « Que ce soit faire de la musculation avec lui, ou être là pendant ses soins, prendre des rebonds, je pense que c'est important. J'étais là quand il a remarché, couru à nouveau et pris ses premiers shoots. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.