Brad Stevens rappelle à Jayson Tatum que les Celtics sont « meilleurs avec lui »

Rejouera, rejouera pas ? C’est la grande interrogation de la seconde partie de saison des Celtics et elle concerne bien évidemment Jayson Tatum, blessé au tendon d’Achille depuis mai dernier et qui comptait rejouer en 2025/26 dès l’intersaison, mais qui se veut moins optimiste depuis fin janvier.

Notamment parce qu’il ne veut pas perturber la bonne alchimie trouvée par Boston en son absence. Mais Brad Stevens, son président, écarte tout problème à ce niveau.

« Évidemment, n’importe quelle équipe est meilleure avec Jayson Tatum » a-t-il ainsi déclaré. « S’il a besoin de l’entendre, je lui dirai tous les jours, parce que chaque équipe, et ça vaut donc pour les 30, serait vraiment bien meilleure avec lui. »

Sans surprise, l’autre principale inquiétude de Jayson Tatum repose sur son éventuel risque de rechute, qu’il souhaite évidemment éviter à tout prix.

« Le mieux pour lui, c’est de revenir quand il sera à 110%, qu’il aura le feu vert de toutes les personnes qui comptent dans cette décision, qu’il aura l’esprit serein et qu’il se sentira prêt à y aller. C’est tout. Voilà l’objectif et c’est ce que nous allons suivre » a ensuite tenu à rassurer Brad Stevens.

Espéré, mais pas forcé

Le dirigeant de Boston comprend d’ailleurs les doutes de son ailier All-Star : « Ce sont des choses qui traversent l’esprit de tout le monde » a-t-il ainsi estimé. « Mais dans toutes nos discussions, il est aussi persuadé de pouvoir rendre l’équipe meilleure. »

Pour l’heure, Jayson Tatum se contente donc de monter en puissance et d’observer les Celtics réussir une saison admirable en son absence.

« Il a franchi beaucoup d’étapes, il en fait de plus en plus et il va continuer comme ça » a indiqué Brad Stevens. « Il n’y a aucune pression de notre part, mais aucun de nous ne lui dira non plus : ‘Et si tu prenais une semaine de plus ?’. Donc quand il sera prêt, il sera prêt. »

Jayson Tatum aura le dernier mot et les Celtics ne précipiteront rien, mais ces derniers ont toutefois fait en sorte de se renforcer à la « trade deadline », avec l’arrivée de Nikola Vucevic (en plus de réaliser de nouvelles économies). Ne reste plus qu’à attendre le retour de leur « franchise player » pour viser gros en playoffs.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 ☆ BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 ☆ BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 ☆ BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 ☆ BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 ☆ BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 ☆ BOS 72 36 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.