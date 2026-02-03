Les Celtics récupèrent Nikola Vucevic !

Et le nouveau pivot titulaire des Celtics, tant attendu, se nomme… Nikola Vucevic ! Après avoir tenté de mettre la main sur Ivica Zubac et s’être aussi renseigné sur Jaren Jackson Jr, ESPN révèle que les C’s sont finalement parvenus à convaincre les Bulls de leur lâcher l’intérieur monténégrin (et un futur deuxième tour de Draft), contre Anfernee Simons (et un futur deuxième tour de Draft).

Un transfert qui semble contenter tout le monde. Notamment « Vooch », qui souhaitait rejoindre une équipe compétitive (où ses lacunes en défense pourront être compensées), et Boston, qui voulait se renforcer dans la raquette, au rebond et au niveau du « spacing », avant d’aborder les playoffs. Où il y aura un vrai coup à jouer à l’Est, avec ou sans Jayson Tatum.

Comme Nikola Vucevic (16.9 points, 9 rebonds, 3.8 passes), Anfernee Simons (14.2 points, 2.4 passes, 2.4 rebonds) sera en fin de contrat cet été et il tentera de faire remonter sa valeur à Chicago, avant de signer un nouveau bail où bon lui semble.

En plus de faire des économies (une vingtaine de millions de dollars), les Celtics frappent un grand coup dans leur conférence, avec un pivot, deux fois All-Star, qui aura marqué la première moitié de la décennie des Bulls. Grâce à une incroyable régularité et disponibilité, même s’il n’a pas connu beaucoup de succès collectivement.

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.