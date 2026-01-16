Anfernee Simons sacrifié pour récupérer un intérieur ?

Actuellement à la 2e place de l’Est, alors que Jayson Tatum n’a pas (encore ?) joué et que de nombreux cadres ont fait leurs valises durant l’été, les Celtics pourraient toutefois profiter de la « trade deadline » pour se renforcer.

Notamment dans la raquette, où les départs d’Al Horford, Kristaps Porzingis et Luke Kornet ont pour le moment été compensés par Neemias Queta, Luka Garza, Chris Boucher et Xavier Tillman. Un secteur intérieur de cols bleus pour Joe Mazzulla, qui n’a pas à rougir de son apport, mais qui peut clairement être amélioré.

Ainsi, Jake Fischer rapporte que Boston pourrait utiliser le contrat expirant (27.7 millions de dollars) d’Anfernee Simons pour se dégoter un nouveau pivot sur le marché. D’ailleurs, les dirigeants se montrent attentifs à ce niveau, pour dégainer en cas de bonne affaire.

Dès son arrivée dans le Massachusetts, il semblait assez clair que le « combo guard » de 26 ans ne serait potentiellement que de passage, puisque la concurrence est rude sur les postes 1/2, ne rendant pas son profil indispensable. Et, ce, même s’il vient de réussir sa meilleure performance de la saison à Miami (39 points en sortie de banc), pour prouver qu’il peut encore signer d’impressionnants coups de chaud.

Le mois dernier, Brad Stevens assurait en tout cas que les Celtics ne se précipiteraient pas pour se renforcer dans les semaines à venir : « Si ça fait sens de chercher des choses qui peuvent nous aider, alors on le fera certainement, mais il faut que ça se fasse selon les bonnes transactions et tout doit être fait en fonction de notre objectif ultime, qui est de réorganiser l’équipe pour être en position de nous battre pour ce que l’on veut (un titre). »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 39 24:00 43.9 40.2 88.1 0.5 1.8 2.3 2.5 1.7 0.4 1.1 0.1 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.