Anfernee Simons simplement de passage aux Celtics ?

Et si Anfernee Simons ne portait jamais le maillot des Celtics… C’est ce que rapportent The Athletic et MassLive, qui expliquent que la direction de Boston n’exclut pas de transférer, à nouveau, Anfernee Simons et/ou George Niang. Le premier est arrivé de Portland en échange de Jrue Holiday, tandis que le second débarque d’Atlanta, impliqué dans l’échange de Kristaps Porzingis.

On le sait, les dirigeants ont décidé cet été de réduire drastiquement leur masse salariale, et ils n’en auraient pas terminé de leurs grandes manoeuvres. D’autant qu’ils auraient pour ambition de prolonger Luke Kornet et Al Horford.

« Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ces décisions, et beaucoup d’entre elles sont vraiment importantes. Encore une fois, tout cela revient à prioriser notre souplesse, » avait expliqué cette semaine Brad Stevens, le président des Celtics.

Pour conserver la paire Kornet-Horford, l’idée serait donc trouver un nouveau point de chute à Simons et/ou Niang, sachant que le premier doit toucher 27.7 millions de dollars la saison prochaine, et que le second est dans sa dernière année de contrat à 8.2 millions de dollars.