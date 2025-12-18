À l’affût, les Celtics ne se précipiteront pas sur le marché des transferts

Le 15 décembre est synonyme d’ouverture officieuse de la période des transferts en NBA et certaines franchises pourraient donc en profiter, dans les deux mois à venir, pour se renforcer en vue des playoffs.

À l’image des Celtics, actuellement sur une bonne dynamique et dans le positif (15 victoires – 11 défaites), mais aussi plus proches de la 2e place que de la 9e place à l’Est. À en croire Brad Stevens, leur président, rien ne garantit toutefois du mouvement dans le Massachusetts, d’ici la « trade deadline ».

« On ne va pas mettre de plafond sur ce groupe » prévient-il. « Si ça fait sens pour nous de chercher des choses qui peuvent nous aider, alors on le fera certainement, mais il faut que ça se fasse selon les bonnes transactions et tout doit être fait en fonction de notre objectif ultime, qui est de réorganiser l’équipe pour être en position de nous battre pour ce que l’on veut (un titre). »

Si la conférence Est semble particulièrement ouverte cette saison, et donc propice à un long parcours en playoffs, les Celtics ne voudront pas non plus se précipiter au moment des négociations.

« Je pense que tout le monde, ou du moins beaucoup d’équipes, sont vraiment toujours dans cette optique d’attendre et de voir comment les choses évoluent au fil du temps » estime ainsi Brad Stevens. « Tout le monde est encore en chantier. Quelle est la différence entre le fait d’être 3e et 9e à l’Est actuellement ? Il n’y en a presque pas, non ? Donc je pense vraiment que l’on essaie encore tous de déterminer qui on est et qui on peut devenir. »

Jayson Tatum, le meilleur renfort possible ?

D’autant que le président et ancien entraîneur de Boston se dit satisfait de ce que montre la bande de Jaylen Brown, après un été placé sous le signe du dégraissage.

« Il y a beaucoup de positif, j’ai vu de jolis progrès et c’est important » apprécie Brad Stevens. « Je pense que la frontière est fine entre le fait de se sentir vraiment bien par rapport à soi-même et le fait de ne pas être à l’aise avec soi-même. Mais je crois qu’il faut juste rester concentré sur le travail. Personnellement, je nous vois du côté positif de la chose : le chantier est en cours et ça m’encourage vraiment de voir notre travail et nos progrès. Je pense que l’on fait des progrès importants et il faut donc juste continuer de la sorte. »

À terme, le meilleur renfort pour les Celtics pourrait même tomber sans procéder au moindre changement, puisque Jayson Tatum semble plus que jamais proche de retrouver les parquets dès cette saison. Pour preuve, la franchise n’a pas réclamé d’enveloppe pour engager un « joker médical ».

« On ne fixe aucune date et c’est ce qu’on a toujours fait » rappelle à ce sujet Brad Stevens. « L’une des choses que tout le monde peut constater, c’est qu’on n’a pas demandé de ‘Disabled Player Exception’ cette saison. C’était une décision délibérée, pour de nombreuses raisons. Mais la réalité, c’est qu’il ne reviendra pas tant qu’il n’est pas à 110%, ce qui est important. Bien sûr, ça le démange de rejouer et il déteste regarder depuis le banc, mais il est aussi très conscient de la nécessité de franchir certaines étapes et de comprendre pourquoi tout est mis en place. On en a beaucoup discuté. »