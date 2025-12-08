Surprenants troisièmes de l’Est, les Celtics refusent de s’enflammer

Ce n’est évidemment pas le Thunder et ses 15 victoires consécutives. Mais les Celtics peuvent légitimement revendiquer de faire partie des équipes les plus en forme du moment.

Boston est allé chercher dimanche à Toronto un cinquième succès de rang, la confirmation d’un début de saison bien moins compliqué d’un point de vue comptable que ce que l’on aurait pu imaginer avec l’absence de Jayson Tatum. Le champion 2024 pointe désormais à la troisième place de l’Est, dont il a délogé sa victime du soir.

Dans un match de haut de tableau, les Celtics ont fait forte impression pendant environ 30 minutes, avec 77 points inscrits à la mi-temps, et 23 points d’avance sur des Raptors surclassés. La franchise canadienne s’est rebellée, mais les visiteurs ont tenu bon pour l’emporter 113-121. Cette performance de choix – bien que Toronto s’essouffle après son départ canon – aurait de quoi affirmer les ambitions de Boston. C’était mal connaître un groupe qui a connu les sommets que de se féliciter d’une troisième place avec un bilan de 15 victoires pour 9 défaites.

« Non, cela ne veut rien dire du tout » a ainsi balayé Joe Mazzulla. « Il y a des hauts et des bas sur la route dans cette ligue. Au final, nous avons une identité claire. Et la saison présente des opportunités et des défis, elle teste combien de temps vous pouvez rester la meilleure version de vous-même. Et quand vous n’y êtes pas, elle teste en combien de temps vous pouvez y revenir. Nous avons un gros entraînement qui nous attend mercredi, et c’est le prochain gros test, comment nous allons envisager cette journée. Ca, c’est la seule chose qui compte. »

Deuxième attaque de NBA

Plus qu’une communication convenue façon « les matchs les uns après les autres », les Celtics savent ce qu’il faut pour atteindre le très haut niveau en NBA. Dix victoires lors de leurs douze dernières sorties ne sont donc pas une fin en soi. Cet enchaînement vient concrétiser une première partie de la saison sous forme de montée en régime.

Boston n’a atteint les 50% de victoires que le 17 novembre dernier avec sept succès pour autant de revers, la faite à plusieurs rencontres gâchées dans le « money time ». Plus en contrôle des matchs, les Celtics ne se font plus peur en fin de match. Et après une phase d’adaptation à ce nouveau groupe, l’attaque des hommes en vert tourne de nouveau à plein régime : deuxième à la moyenne de points depuis 12 rencontres en étant premier de la ligue au nombre de paniers inscrits, des tirs à 3-points inscrits et avec la plus faible moyenne de ballons perdus de NBA.

« Tout le monde apporte, chaque joueur qui entre en jeu nous aide vraiment, et nous avons tous le même objectif » assure Derrick White. « Donc nous continuons de jouer de la bonne manière, de célébrer les réussites de chacun et d’être là les uns pour les autres. Nous allons faire beaucoup de choses spéciales. »

Jordan Walsh, symbole de la bonne forme de Boston

Sur ces 10 victoires en 12 matchs, Jaylen Brown évolue à un calibre MVP (30.6 points à 47.6 %, 7.5 rebonds, 5.9 passes) et ses lieutenants Derrick White et Payton Pritchard ont trouvé la mire après un début de saison compliqué à l’adresse (respectivement 20 points à 45.2 % dont 39.8 % à 3-points, et 19.6 points à 47.5 % dont 41 % à 3-points). Et les « role players » ont tous trouvé leurs marques, comme Neemias Queta, qui s’est imposé comme un solide pivot, ou encore Jordan Walsh, promu titulaire et envoyé au charbon sur les meilleurs extérieurs avec succès.

« C’était un bon mois, mais je n’ai rien gagné » rétorque-t-il dans The Athletic. « Je n’ai encore vraiment rien fait. Je n’ai rien accompli. Les gens disent des choses gentilles et positives, cela donne confiance. Mais en même temps, lors de ma première saison, nous avons été champions. Donc cela a toujours été mon standard depuis que je suis arrivé en NBA. Cette saison, nous n’avons joué que 20 matchs. Donc tant que je ne connais pas un succès ultime, peut-être remporter un autre titre, alors je vais peut-être avoir un peu plus la grosse tête. »

Avec seulement une victoire de retard sur New York, deuxièmes de l’Est, les Celtics vont pouvoir reprendre goût à l’ambition, tout du moins affichée. « Nous devons juste enchaîner » a résumé Jaylen Brown. « Nous devons progresser, rester humbles. Un match à la fois, continuer de grandir, devenir meilleurs, et nous amuser, sourire. C’est plus marrant quand vous gagnez, je peux vous le garantir. »

Et le calendrier pourrait les y aider. D’ici à la fin 2025, le programme des Celtics semble abordable, avec un choc contre les Pistons le 15 décembre, un deuxième acte chez les Raptors, ou la réception du Heat. Mais surtout une majorité de matchs contre des formations sous les 50 % de victoires (Bucks, Blazers, Pacers à deux reprises, et Jazz). Avec le passage en 2026, Boston pourrait donc assumer des ambitions… avec le retour de Jayson Tatum ?