Jordan Walsh, le « Monsieur Propre » des Celtics

Après avoir été surnommé « Garbage Man » par ses coéquipiers parce qu’il fait le sale boulot, Jordan Walsh a activé le mode « Monsieur Propre » dans le large succès des Celtics sur les Wizards (146-101).

En 30 minutes, il a compilé 22 points et 7 rebonds avec un parfait 8/8 au tir. L’ailier se montre au début du deuxième quart-temps où il met huit points en quatre minutes. De l’autre côté du terrain, dans le même laps de temps, il réalise un contre sur Will Riley et une interception qui lui permettra d’aller dunker en contre-attaque.

« Jordan a donné le ton des deux côtés du terrain », félicite Joe Mazzulla. « Il a pris deux rebonds offensifs, je pensais qu’il en avait plus, mais il a accompli des bonnes actions défensives et il a fait du bon travail en attaque. »

Après la mi-temps, Jordan Walsh aide les Celtics à creuser l’écart. Au milieu du troisième quart-temps, il enchaîne cinq points de suite puis il se montre au rebond et à la passe avec une dernière passe décisive pour Derrick White qui plante un tir derrière l’arc permettant à Boston de prendre 25 points d’avance.

Intégration réussie dans le cinq majeur

Jordan Walsh finit donc la partie avec 22 points, son record en carrière à 8/8 au tir et il n’a manqué qu’un seul lancer-franc (5/6). Il a également ajouté sept rebonds et délivré deux passes décisives.

« Honnêtement, j’oublie ce qu’il se passe en attaque », avoue l’ailier. « Lorsque je marque, je me concentre sur le fait de revenir en défense. Quand je prends un rebond ou que je réalise une interception, cela me reste en tête, je ne sais pas pourquoi, c’est un peu bizarre. La défense est toujours ma priorité. »

Jordan Walsh enchaîne en tout cas les bonnes prestations puisqu’il avait réalisé un match à 14 points et 11 rebonds face aux Cavaliers, suivi par une rencontre contre New York où il avait capté des rebonds offensifs déterminants en fin de match. Depuis dix matchs, Joe Mazzulla l’a ainsi intégré à son cinq de départ et depuis, les Celtics sont sur une bonne dynamique avec huit succès lors de leurs dix dernières sorties. De quoi les placer à la 5e place de l’Est.

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9:13 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 7:45 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 17 19:53 51.4 37.0 78.6 1.6 3.0 4.6 1.1 2.6 1.0 0.6 0.5 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.