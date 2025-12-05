Les Wizards humiliés à domicile : -45 face aux Celtics !

C’est une équipe des Wizards décimée par les blessures avec notamment les absences des Français Bilal Coulibaly (obliques) et Alexandre Sarr (adducteurs) qui recevait les Celtics sans Jaylen Brown, malade. Pour débuter la rencontre, ce sont les visiteurs qui prennent les commandes, mais Washington ne se laisse pas distancer et profite des nombreuses maladresses des Celtics derrière l’arc pour rester dans le match. Toutefois, à la fin de ce premier acte, Derrick White (30 points, 7 rebonds, 9 passes) répond à un tir primé de Kyshawn George (15 points à 5/7 au tir) avec une flèche à longue distance et Boston mène 32-26 après douze minutes.

Pour débuter le deuxième acte, les Celtics retrouvent de l’adresse à 3-points, mais celui qui se met en route, c’est Jordan Walsh (22 points à 8/8 au tir). L’ailier plante huit points en quatre minutes et, dans son sillage, Boston prend 14 longueurs d’avance (48-34). Toutefois, les Wizards ne lâchent pas le match et passent un 12-0 conclu par un “poster” de Justin Champagnie sur Derrick White. Cependant, la fin de ce deuxième quart-temps ressemble à celle du premier. Derrick White répond à un tir primé de Bub Carrington avec un tir à 3-points et Boston rejoint les vestiaires avec sept longueurs d’avance (66-59).

JUSTIN CHAMPAGNIE POSTER MY GOODNESS. pic.twitter.com/yIYIt0Eme6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 5, 2025

Boston déroule

Après la pause, Khris Middleton arrive à ramener son équipe à dix points grâce à 3+1, mais les Wizards plient juste après. Les hommes de Brian Keefe voient leur retard s’alourdir et laissent Boston prendre 21 points d’avance après un “alley-oop” entre Derrick White et Josh Minott (104-83). Payton Pritchard (20 points, 6 rebonds, 8 passes) se charge de finir ce troisième acte avec un “floater” (109-86).

Alors que les Wizards sont déjà sous l’eau et que le match est plié, Boston décide d’enfoncer un peu plus son adversaire du soir dans le dernier acte. Pour commencer, Anfernee Simons plante derrière l’arc, mais l’homme de ce quatrième quart-temps, c’est Hugo Gonzalez (14 points, 5 rebonds). En fin de rencontre, les Celtics passent un 11-2 au cours duquel l’Espagnol inscrit neuf points de suite. Dans les douze dernières minutes, les coéquipiers d’un Jayson Tatum tout sourire sur le banc inscrivent 37 points contre seulement 15 pour les Wizards et s’imposent 146-101 pour enchaîner un troisième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La passe de trois pour Boston. Après deux succès convaincants face aux Cavaliers et aux Knicks, Boston a connu une soirée plus tranquille contre Washington. Si l’adresse n’a pas été présente dans le premier quart-temps, les hommes de Joe Mazzulla ont vite réglé la mire pour s’envoler au score. Si Derrick White finit meilleur marqueur avec 30 points, ce n’est pas le seul qui a brillé. En sortie de banc, le duo Josh Minott – Hugo Gonzalez a été redoutable d’efficacité finissant la partie avec 11 points pour le premier et 14 pour le second.

“Garbage Man” a été parfait. Décisif en fin de match face aux Knicks, Jordan Walsh a été important dans le deuxième quart-temps cette fois-ci. L’ailier a inscrit 11 de ses 22 points dans ce deuxième acte, mais surtout il n’a manqué aucun tir de la soirée finissant la partie avec un 8/8. Cependant, le joueur de 21 ans ne s’est pas contenté d’être bon en attaque, il a apporté en défense avec deux interceptions et il s’est aussi montré aux rebonds avec ses sept prises.

– Une soirée à oublier pour Washington. Si les Wizards ont tenté de s’accrocher, ils ont pris une vraie déferlante en seconde période où les nombreuses absences ont pesé. Menés de seulement sept points à la pause, Washington a encaissé pas moins de 80 points en seconde période et concède une nouvelle lourde défaite, ce qui renforce un peu plus leur statut de pire défense de la Ligue.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.