À Boston, Jordan Walsh veut qu’on le surnomme « Alcatraz »

On connaissait le « Garbage Time », et voici le « Garbage Man » ! C’est le surnom donné à Jordan Walsh par Derrick White. Et ce n’est pas parce qu’il joue dans le « Garbage Time », mais bien parce qu’il fait le sale boulot.

À 21 ans, l’ailier de Boston est le « role player » qui monte, et cette nuit, face aux Knicks, il a électrisé la fin de match avec deux gros rebonds offensifs qu’il a remis dedans. Mais Joe Mazzulla retient son activité générale et sa disponibilité lorsque Jaylen Brown a été pris à deux de manière systématique.

« C’est une évolution pour Jordan comme pour Josh (Minott). Ils ont commencé à prendre à deux Jaylen, et ils ont bien réagi en attrapant la balle dans les intervalles et en lisant les situations de deux-contre-un » a apprécié le coach des Celtics. « Ça commence par la capacité de Jaylen à faire confiance à ses coéquipiers, puis par l’évolution de Jordan et Josh qui comprennent qu’ils sont défendus différemment selon les moments. Les Knicks ont mis Towns, Robinson et Brunson sur ces deux gars tout au long du match. Ce n’est pas simple d’avoir la bonne lecture de l’écran, de l’espacement, mais ils ont très bien exécuté en fin de match. »

Auteur de 8 points et 6 rebonds en 19 minutes, Jordan Walsh s’est invité dans le cinq de départ, et Jaylen Brown a loué ses qualités, et surtout sa progression. « Il joue comme un adulte. C’est incroyable à observer, de le voir sortir de sa coquille, être agressif. Il apprend chaque jour et j’adore ça » s’enflamme le leader de Boston.

Quelqu’un doit faire le sale boulot. Pourquoi pas lui ?

Quant à Jordan Walsh, il prévient que les Celtics vont faire du bruit dans les semaines à venir… « On s’attendait à ce qu’on lâche, mais on va continuer de grimper » lance-t-il en bord de terrain, alors que les Celtics sont désormais 8e à l’Est, avec seulement une défaite de plus que le Magic, actuellement 5e.

Quant à son surnom de « Garbage Man », il prévient qu’il ne l’aime pas, et il en propose un autre.

« J’ai pensé à ‘Alcatraz’. J’aime bien Alcatraz. Le fait de mettre les gens en prison, comme un défenseur, tu les enfermes, sur une île » confiait-il avant la rencontre, avant d’évoquer plus sérieusement ce goût du sale boulot. « J’ai toujours eu de la fierté à faire ça. J’ai toujours aimé l’idée de verrouiller le meilleur joueur d’en face et de le sortir de son match. J’ai toujours adoré ça. Évidemment, jusque-là, j’étais davantage impliqué en attaque, pendant toutes mes années (universitaires). Mais maintenant, en tant que « role player », c’est encore plus important, c’est quelque chose dont l’équipe a besoin. Et les joueurs qui font ça dans la ligue sont récompensés, ils en tirent les bénéfices. Ça aide à gagner, ça aide les gars, et quelqu’un doit le faire, alors pourquoi pas moi ? »

Jordan Walsh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 BOS 9 9:13 40.0 22.2 50.0 0.6 1.7 2.2 0.6 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 2024-25 BOS 52 7:45 36.1 27.3 58.3 0.4 0.9 1.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.2 1.6 2025-26 BOS 16 19:56 48.5 37.0 78.6 1.5 3.1 4.6 1.1 2.6 1.0 0.6 0.5 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.