Le MVP de la nuit | Jaylen Brown monte en température

Depuis dix jours, Jaylen Brown a clairement changé de braquet, et ça tire les Celtics vers le haut ! Après avoir brisé la série de victoires des Pistons, dominé le Magic et les Cavaliers, les hommes de Joe Mazzulla s’imposent 123-117 face aux Knicks pour une quatrième victoire en cinq matches.

À leur tête, un Jaylen Brown qui cumule 42 points, 4 rebonds et 4 passes à 16 sur 24 aux tirs, et il vient juste de planter 30 points et plus dans quatre de ses cinq dernières sorties.

« C’est une super victoire pour nous et je prends toutes les victoires. Evidemment, contre l’équipe qui t’a éliminé en playoffs, ça a encore plus de saveur » sourit-il. « Mais ça reste un match, et doit se concentrer sur le prochain. On a eu de bonnes victoires : on a battu Cleveland plus tôt. Même contre Detroit, on a montré de très bonnes choses. On doit juste être plus réguliers. C’est ça la NBA : être constant. C’est ce qu’on veut construire. »

À titre individuel, Jaylen Brown a d’abord connu un premier quart-temps très poussif avec trois ballons perdus et deux fautes lors de son premier passage sur le terrain. Et puis, d’un seul coup, il a enclenché le mode All-Star.

Dans les deuxième et troisième quart-temps, il plante 35 points à 13 sur 17 aux tirs, et c’est lui, sur un dunk à deux mains, qui fait passer les Celtics devant dans le deuxième quart-temps. On l’a même entendu dire à ses coéquipiers de se pousser pour qu’il puisse jouer le un-contre-un. Avec réussite.

Faire le bon choix

« Certains jours, quand la balle touche tes mains, elle te paraît différente » explique-t-il. « Aujourd’hui, c’était l’un de ces jours. Ce n’était pas le cas au début parce que j’ai eu des pertes de balle et je jouais probablement un peu trop vite. Alors je me suis dit : je vais juste ralentir un peu. Et après ça, c’était parti. »

Après une telle montée en température, les Knicks ont évidemment lancé des prises à deux dans le dernier quart-temps. Brown n’a pas forcé, et il a trouvé en Jordan Walsh l’allié idéal pour faire la différence.

« C’était le bon choix… Ils ont commencé à me prendre à deux, et je voulais voir si c’était vraiment cette couverture. Donc j’ai temporisé un peu, et si tu as deux défenseurs sur la balle, le geste juste, c’est de la lâcher. Ça veut dire qu’on a un avantage derrière. C’est juste le bon geste, peu importe le moment du match. J’ai confiance en mes coéquipiers, Jordan, Josh… Tous ces gars sont allés au bout de leurs actions ce soir. »

JAYLEN BROWN’S SEASON HIGH LIFTS BOSTON PAST NEW YORK! ☘️ 42 PTS

☘️ 4 REB

☘️ 4 AST Celtics are 7-2 in their last 9, and Brown has 5 games with 30+ in that stretch. pic.twitter.com/mfcs6W43VI — NBA (@NBA) December 3, 2025

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 20 33:06 49.0 34.7 76.5 1.1 5.1 6.2 4.8 3.3 1.2 3.6 0.4 28.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.