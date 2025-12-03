Jaylen Brown (42 points) sort le grand jeu face aux Knicks

Les Celtics ont peut-être moins de talent mais une fierté toujours intacte, surtout lorsque le rival historique new-yorkais revient dans le Massachusetts pour en découdre. Vainqueurs au MSG il y a une semaine, les Knicks ont cette fois mordu la poussière au terme d’une belle bataille, avec d’un côté le trio Bridges-Hart-Towns qui a tout tenté pour pousser Boston à bout, et de l’autre un Jaylen Brown imperturbable. Auteur de 42 points, il aura été celui par qui est venu la lumière après une entame compliquée…

Les Knicks ont en effet vite pris le dessus, débutant la rencontre par un 11-2 avant de maintenir l’écart, grâce à l’adresse extérieure de Miles McBride (2/2) et Josh Hart (3/3) et au chantier réalisé par Karl-Anthony Towns (14-25). Le KAT a brièvement placé NYC à +14 après avoir enchaîné trois paniers de suite (25-39).

Problème : sa démonstration a piqué l’ego de Jaylen Brown, qui a ramené Boston à lui seul en plaçant un 10-0 dont un gros dunk, un 3-points et un 2+1 pour porter la marque à 37-39.

Josh Minott et Derrick White l’ont imité de loin mais c’est encore lui qui a répondu présent pour faire enfin passer les Celtics en tête, d’un nouveau dunk surpuissant (47-46) ! Avec de la défense, de l’efficacité en transition et un ultime panier à mi-distance d’un Jaylen Brown intenable, Boston a rejoint les vestiaires à +6 (58-52) et n’a plus lâché prise ensuite.

Mikal Bridges bouillant

New York s’est accroché, notamment en s’appuyant sur un Mikal Bridges époustouflant, à l’image de ses trois paniers à 3-points (80-72). Boston a su faire le dos rond, notamment grâce à Payton Pritchard et la paire Minott-White à 3-points, avant de conclure le troisième quart-temps par un impeccable 12-0 dans lequel JB s’est encore illustré à deux reprises avant de passer le relais à Sam Hauser et Derrick White derrière l’arc (94-76).

Il en fallait plus pour faire abdiquer les hommes de Mike Brown, qui ont refait leur écart par un 9-0 puis un 12-0 avec une fois de plus Mikal Bridges au départ et à l’arrivée de cette folle série, toujours à 3-points (102-99). Les Knicks ont maintenu la pression avec les 2+1 de KAT et Josh Hart puis un nouveau panier derrière l’arc signé Mikal Bridges, mais les Celtics ont gardé le cap jusqu’au bout. On retiendra notamment les précieux points de Jordan Walsh pour accompagner le tandem White-Brown qui a pu conduire Boston jusqu’à la victoire, 123-117.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le réveil de Jaylen Brown. En difficulté en début de match, à l’image de son équipe, JB a sonné la révolte en passant un 10-0 à lui tout seul puis en claquant un énorme dunk pour offrir l’avantage aux C’s. Un deuxième quart-temps bouclé à 18 points qui a permis aux locaux de retrouver le droit chemin. Il a ensuite été précieux en deuxième mi-temps, comme un phare dans l’obscurité lorsque New York a multiplié les offensives pour essayer de reprendre la main, en vain. Un dernier dunk pour finir sa belle soirée à 42 points en assurant la victoire pour son équipe.

– Karl-Anthony Towns était chafouin. Un super match dans l’ensemble mais quelques écarts d’humeur évitables, comme lors de ses deux premières fautes en première mi-temps, pour un accrochage puis un croche-pied évitable sur Jaylen Brown qui l’a renvoyé sur le banc. L’intérieur new-yorkais est resté dans son match, mais durant son passage sur le banc avant la pause, Boston en a profité pour changer complètement le cours du match. Dommage !

– Nickel Bridges. Miles McBride et Josh Hart ont donné le ton et Mikal Bridges a suivi ! Des séquences improbables marquées d’une réussite insolente pour terminer à 8/12 à 3-points et 35 points au compteur. Inévitablement, c’est lui qui a hérité du dernier ballon pour ramener New York à -1 à 20 secondes de la fin, mais sa tentative n’a pas trouvé la mire cette fois. Une belle performance toutefois gâchée par la défaite.