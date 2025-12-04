Bilal Coulibaly retourne à l’infirmerie des Wizards plusieurs semaines…

Le sort semble s’acharner sur Bilal Coulibaly. Après une saison sophomore écourtée à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, une opération du pouce qui l’avait contraint à repousser le début de sa saison et un pépin au mollet qui l’avait ensuite forcé à manquer quatre matchs, le Français est désormais touché aux obliques et devra manquer plusieurs semaines de compétition.

The Athletic rapporte ainsi que cette blessure est survenue lors de la défaite des Wizards face aux Sixers, mardi. Touché au début du troisième quart-temps après un contact avec VJ Edgecombe, l’ailier avait fini la rencontre dans la douleur et avait vécu une soirée compliquée avec seulement deux points à 1/5 au tir.

Les galères s’enchaînent

Bilal Coulibaly rejoint ainsi une infirmerie qui est déjà bien remplie à Washington puisque les Wizards ne peuvent pas compter ni sur Tre Johnson (hanche), ni sur Corey Kispert (pouce) tandis qu’Alexandre Sarr vient de manquer son troisième match d’affilée à cause d’un souci aux adducteurs.

Alors que les Wizards ont joué vingt matchs, Bilal Coulibaly en a déjà manqué huit. Des absences qui pèsent sur la défense de Washington, la pire de la Ligue avec 122.4 points encaissés pour 100 possessions. Un secteur où le Français a montré des choses intéressantes depuis le début de la saison, à l’image de ce duel face aux Bucks où il était parvenu à limiter l’apport de Giannis Antetokounmpo.

Pour compenser, les ressources de Brian Keefe sont peu nombreuses. D’autant que l’entraîneur de Washington a déjà été contraint de puiser dans sa rotation pour combler la perte de Corey Kispert.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 11 27:22 38.4 28.9 77.1 0.5 3.5 3.9 3.1 2.9 1.3 1.9 1.0 9.5

