La saison de Bilal Coulibaly est aussi terminée

Comme Victor Wembanyama, on ne reverra plus Bilal Coulibaly sur les parquets NBA cette saison. En effet, les Wizards ont annoncé que leur ailier allait rater les quatre à six prochaines semaines à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, contractée à la suite de sa vilaine chute à Toronto, lundi soir.

Cela sonne donc la fin de la deuxième année en NBA du Français, conclue avec 12.3 points, 5.0 rebonds, 3.4 passes, 1.3 interception et 0.7 contre de moyenne. Devenu titulaire à plein temps à Washington, il aura certes manqué de fiabilité au shoot (42%, dont 28% à 3-points, et 75% aux lancers-francs), mais il aura quand même montré des choses intéressantes par séquences, dans un contexte compliqué. Notamment en tout début de saison…

Encore âgé de 20 ans seulement, mais déjà auteur d’un triple-double et deux fois sélectionné pour le « Rising Stars Challenge », Bilal Coulibaly peut donc désormais se tourner vers sa rééducation, mais surtout vers une intersaison qu’il espère chargée, avec en ligne de mire un éventuel premier Eurobasket avec les Bleus, au mois de septembre.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 Total 122 30 42.7 31.1 72.8 1.2 3.3 4.5 2.5 2.3 1.1 1.7 0.7 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.