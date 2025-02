Bilal Coulibaly, 6e Français à réaliser un triple-double en NBA

En attendant l’arrivée de Khris Middleton, et d’un 3e Français avec Sidy Cissoko, les Wizards reprennent des couleurs, et cette nuit, les coéquipiers de Bilal Coulibaly ont enregistré une 3e victoire de suite. Un petit exploit au regard de leur première partie de saison, et le Français s’est distingué face aux Nets avec son premier triple-double en carrière : 11 points, 10 rebonds et 11 passes.

Bilal Coulibaly devient le 6e Français à réaliser un triple-double après Boris Diaw, Tony Parker, Joakim Noah, Nicolas Batum et Victor Wembanyama. C’est « Batman » qui détient le record pour un Français avec 9 « triple-double » en carrière.

Il n’a rien forcé

« Cela compte beaucoup pour moi » a réagi l’arrière-ailier de Washington, tout sourire en fin de match. « En fait, c’est venu comme ça. Je n’ai pas forcé. Tout le monde était démarqué et a mis des tirs, et ça m’a facilité les choses pour les passes. »

Agressif, l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama maitrise de mieux en mieux le « drive-and-kick », mais on l’a aussi vu décocher des passes lasers sur du jeu placé. « Ils veulent que je mette la pression sur le panier, pour que tout le monde vienne aider, et je peux distribuer le jeu. Comme ils ont mis leurs tirs, ça a rendu les choses faciles. J’ai eu énormément de soutien de la part de mes coéquipiers. »

Le plein de confiance

Le Français a le sourire car il a le sentiment que les Wizards sont sur la bonne voie, et que le groupe vit bien. Mais aussi parce que ses partenaires et ses coaches l’encouragent à en faire plus.

« J’ai beaucoup parlé avec les entraîneurs, et ils veulent que j’aie le ballon. Donc, à chaque match, je continue de grandir, d’apprendre, et j’essaie de m’améliorer » conclut-il. « Cela passe par ma capacité à faire jouer tout le monde, à impliquer chacun, que ce soit lors de mes pénétrations vers le panier, en transition, et tout le reste. C’est vraiment ça. Je suis plus confiant, et je vous le dis, on a une super jeune équipe. On a travaillé si dur, parfois c’était difficile parce qu’on ne voyait pas les résultats, mais maintenant, on commence enfin à les voir, et ça nous rend super fiers. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 45 33 42.1 28.2 77.0 1.4 3.5 4.9 3.3 2.4 1.3 2.0 0.8 12.5 Total 108 30 42.8 31.5 73.8 1.1 3.3 4.4 2.4 2.3 1.1 1.7 0.8 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.