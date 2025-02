Kyle Kuzma rejoint Milwaukee en échange de Khris Middleton !

C’était dans les tuyaux et Shams Charania mais également Chris Haynes annoncent que les Bucks ont bien appuyé sur le bouton rouge, en envoyant Khris Middleton aux Wizards, pour récupérer Kyle Kuzma !

Dans le détail, AJ Johnson rejoint également Washington, alors que Patrick Baldwin Jr. prend la direction de Milwaukee. Les Wizards lâchent également un second tour de Draft, compensé par un « swap », c’est-à-dire que les Bucks autorisent les Wizards à prendre leur futur premier tour de Draft en 2028 s’il est plus intéressant que le leur.

C’est donc la fin de l’aventure dans le Wisconsin pour Khris Middleton, qui y était arrivé en 2013, progressant aux côtés de Giannis Antetokounmpo jusqu’au titre remporté en 2021.

Mais les différentes opérations subies ces derniers temps l’ont considérablement ralenti, et Milwaukee espère donc trouver plus de dynamisme avec Kyle Kuzma, pour épauler Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard.

Sans oublier que cette opération permet aussi au club du Wisconsin de passer sous le « second apron », et donc s’offrir un peu plus de flexibilité financière. Reste désormais à voir ce que les Wizards ont prévu de faire avec Khris Middleton qui, à 33 ans, n’a sans doute pas envie de s’attarder chez la lanterne rouge de la NBA.

Kyle Kuzma Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 77 31 45.0 36.6 70.7 1.1 5.1 6.3 1.8 2.1 0.6 1.8 0.4 16.1 2018-19 LAL 70 33 45.6 30.3 75.2 0.9 4.6 5.5 2.5 2.4 0.6 1.9 0.4 18.7 2019-20 LAL 61 25 43.6 31.6 73.5 0.9 3.6 4.5 1.3 2.1 0.5 1.5 0.4 12.8 2020-21 LAL 68 29 44.3 36.1 69.1 1.6 4.5 6.1 1.9 1.8 0.5 1.7 0.6 12.9 2021-22 WAS 66 33 45.2 34.1 71.2 1.1 7.4 8.5 3.5 1.9 0.6 2.6 0.9 17.1 2022-23 WAS 64 35 44.8 33.3 73.0 0.9 6.4 7.2 3.7 2.3 0.6 3.0 0.5 21.2 2023-24 WAS 70 33 46.3 33.6 77.5 0.9 5.7 6.6 4.2 2.2 0.5 2.7 0.7 22.2 2024-25 WAS 32 28 42.0 28.1 60.2 0.8 4.9 5.8 2.5 1.6 0.6 2.3 0.2 15.2 Total 508 31 44.9 33.4 72.5 1.0 5.3 6.4 2.7 2.1 0.6 2.2 0.5 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 Total 762 31 46.1 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.7

