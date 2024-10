Mais où s’arrêtera Bilal Coulibaly ?

Alors que tous les yeux sont braqués sur Victor Wembanyama ou les débuts de Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly leur vole la vedette en ce début de saison.

Après quatre matches, l’arrière/ailier des Wizards tourne à 18.8 points de moyenne, et pour la deuxième fois en une semaine, il a battu son record de points en carrière. Pour la deuxième manche face aux Hawks, il plante 27 points, et il ajoute 9 rebonds, 3 interceptions et 1 contre !

« J’ai eu pas mal d’opportunités, mes coéquipiers m’ont bien trouvé en transition, sur des tirs ouverts à 3-points, ce qui m’a vraiment mis dans le rythme. Donc c’était plutôt facile de m’intégrer dans le jeu » explique Bilal Coulibaly, avant d’évoquer ses progrès balle en main. « Mon dribble s’est vraiment amélioré, et ça m’aide à être meilleur sur le terrain et à jouer bien plus facilement. Après, je fais juste ce que je suis censé faire, réussir les tirs ouverts, trouver mes coéquipiers, et eux aussi me trouvent, donc ça rend le jeu plus facile. »

À 20 ans, seulement, Bilal Coulibaly prend de plus en plus de volume dans le jeu des Wizards, et il n’hésite plus à prendre sa chance. C’est son 3e match de suite à 12 tirs et plus. Il va chercher ses tirs, et son efficacité impressionne : 11 sur 14 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points !

« On veut lui donner davantage la balle » enchaîne Brian Keefe. « On pense que c’est un créateur, et il peut aller au cercle et mettre beaucoup de pression. »

Le basket, c’est 60% de qualités individuelles et 40% de confiance

Mercredi soir, gêné par les fautes en première mi-temps, il a vu Trae Young en profiter pour inscrire 24 points. Après la pause, Bilal Coulibaly est plus juste en défense, et son envergure va de nouveau agacer le meneur des Hawks, qui se contente de 11 points à 3 sur 13 aux tirs. « J’étais juste déterminé » répond le Français. « J’ai vu qu’il était chaud en première mi-temps, et je me suis dit qu’il fallait changer les choses ».

De manière générale, comment explique-t-il ce très bon début de saison, et cette facilité qui se dégage de son jeu ?

« J’ai le sentiment que la confiance est l’élément principal », estime Bilal Coulibaly, qui a eu le droit à sa « douche » pendant l’interview. « Pour moi, le basket, c’est sans doute 60% de qualités basket et 40% de confiance. Je suis très confiant en ce moment et je joue bien. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 3 34 50.0 35.7 81.3 1.3 3.3 4.7 3.3 2.0 1.0 2.7 0.0 16.0 Total 66 28 43.9 34.7 71.4 0.9 3.2 4.1 1.8 2.2 0.9 1.4 0.7 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.