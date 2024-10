Bilal Coulibaly a bien vu qu’il agaçait Trae Young et les Hawks

Titulaire cette saison, Bilal Coulibaly prend de plus de plus importance dans le jeu des Wizards, et il n’est plus uniquement l’homme des missions défensives. Cette nuit, il inscrit 11 de ses 17 points dans le dernier quart-temps, mais c’est aussi lui qui gêne Trae Young sur la tentative d’égalisation. En fait, l’arrière/ailier français a pourri la soirée du meneur All-Star, limité à 2 sur 15 aux tirs !

« Ce soir, j’ai vraiment ressenti que je leur faisais rater leurs tirs » explique Bilal Coulibaly. « De le voir se frustrer un peu m’a fait comprendre que je faisais du bon boulot ».

Un journaliste lui demande à quoi il a vu que les Hawks se frustraient ? « Ils ont davantage parlé aux arbitres » répond le Français.

De l’autre côté du terrain, Bilal Coulibaly est monté en puissance. Après n’avoir pris que deux tirs en première mi-temps, il se révèle le meilleur lieutenant de Jordan Poole et Kyle Kuzma après la pause, au point d’inscrire 15 de ses 17 points en deuxième mi-temps. Son unique panier à 3-points permet aux Wizards d’égaler un record de franchise avec 21 réussites de loin.

16 points de moyenne après trois matches

« J’ai prouvé aux coaches que je pouvais aller au cercle, prendre un tir en sortie de dribble, et tout le reste. Les coaches l’ont vu, et maintenant ils croient en moi » avait expliqué le Français à propos de ses prises de risque en attaque. « Coach Keefe l’a vu, et il s’est dit que je pouvais le faire. Il m’a alors donné beaucoup plus de responsabilités. »

La preuve en chiffres avec 16 points de moyenne, 12 et 14 tirs pris face aux Celtics et aux Hawks, et une moyenne de huit « drives » par match.

Le tout en s’occupant toujours du meilleur extérieur adverse, qu’il s’agisse de Donovan Mitchell ou Trae Young. Et ce sera encore le cas mercredi puisque les Wizards retrouveront déjà les Hawks.