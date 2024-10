Face à Trae Young, Bilal Coulibaly préserve la victoire des Wizards !

Drôle de soirée pour les Hawks qui ont vu les Wizards prendre le dessus au fil de la deuxième mi-temps pour finalement repartir avec leur première victoire de la saison !

Atlanta avait pourtant bien débuté et semblait sur le droit chemin en menant de 13 points à cinq minutes de la pause (44-31). Puis la machine s’est progressivement déréglée… En face le trio Poole-Kispert-Kuzma a fait le nécessaire pour replacer Washington dans la course, jusqu’au coup de pouce bienvenu de Bilal Coulibaly sur la fin, au scoring et en défense sur Trae Young.

Du suspense jusqu’au bout…

Jordan Poole a d’abord montré la voie en scorant trois paniers à 3-points avant la pause pour ramener l’écart à 7 points (61-54). Alexandre Sarr y est allé du sien après le repos avant de voir Kyle Kuzma prendre le relais pour relancer définitivement le match. L’intérieur a inscrit trois paniers de suite, dont deux à 3-points, avant d’être imité par Corey Kispert pour faire passer Washington devant à l’issue du troisième quart-temps (83-84).

La tendance s’est confirmée dans la foulée avec les 3-points de Kyshawn George, Corey Kispert et Kyle Kuzma. Malgré les réponses de David Roddy, Garrison Matthews et Larry Nance Jr, c’est bien Washington qui a gardé le cap, avec cette fois Bilal Coulibaly à la barre. Plus agressif en attaque, le Français a été récompensé de ses efforts, arbitrant de façon inattendue le duel entre Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, avec notamment un floater pour redonner 9 longueurs d’avance aux Wizards (106-115).

Atlanta a tout tenté pour revenir dans la partie et a bien failli réussir son coup. Il y a eu l’hyperactif Jalen Johnson (record en carrière à 29 points, mais aussi 12 rebonds et 7 passes décisives), Clint Capela, de précieux lancers de Trae Young, jusqu’au 3-points de Dyson Daniels pour ramener les locaux à un petit point (119-120). Avec le 1/2 de Corey Kispert, les Hawks ont ainsi eu une belle balle de match. Mais celle-ci a bien résumé la rencontre, avec un Trae Young décidé à finir en soliste sans succès, face à un Bilal Coulibaly et ses segments interminables qui ont bien empêché le meneur des Hawks de prendre un tir facile (119-121).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les deux premiers choix de la dernière Draft ne brillent pas. Il va encore falloir attendre avant de voir Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr briller. Les deux premiers choix de la dernière Draft se retrouvaient opposés pour la première fois en NBA, et l’enseignement principal à tirer de cette première confrontation est que les deux Français sont encore de vrais rookies. Zaccharie Risacher a connu une entame difficile en attaque et n’est jamais vraiment rentré dans son match, terminant à 4 points à 1/8 au tir. Alexandre Sarr a fait guère mieux avec 7 points à 3/11 au tir, même s’il a pris 9 rebonds et ajouté 2 contres.

– Bilal Coulibaly en facteur X. Le match du sophomore met en perspective les prestations de Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr. Lui aussi est passé par là, et il semble aujourd’hui bien plus aguerri dans sa deuxième saison en NBA. Auteur de 11 de ses 17 points dans le dernier quart-temps, il s’est ainsi mué en facteur X pour les Wizards. Il reste également un joueur précieux en défense et la dernière possession du match l’a parfaitement illustrée puisqu’il a réussi à gêner Trae Young sans faire faute. Nul doute qu’il n’est pas étranger au 2/15 au tir et aux 6 ballons perdus du leader des Hawks !

