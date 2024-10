Bilal Coulibaly (27 points) brille à nouveau face aux Hawks !

Déjà précieux dans le dernier acte et pour sa défense sur Trae Young lors du premier match entre Atlanta et Washington deux jours plus tôt, Bilal Coulibaly a remis le couvert, à domicile cette fois, pour contribuer à la deuxième victoire de suite des Wizards, malgré un Trae Young bien plus agressif (35 points, 15 passes décisives)

Aux côtés de Jordan Poole et Jonas Valanciunas (24 et 22 points), le Français a marqué les esprits avec un nouveau record en carrière à 27 points à la clé pour accompagner ses 9 rebonds et 3 interceptions.

Tous les Français se montrent

L’ancien arrière de Boulogne-Levallois s’est rapidement mis en évidence en scorant 11 des 21 premiers points de son équipe (21-11). Trae Young a pris les choses en main en scorant à six reprises pour égaliser à 26-26 puis trois lancers pour faire passer les siens en tête (26-29).

Avec David Roddy et Clint Capela, Zaccharie Risacher a participé au moment fort des Hawks d’un dunk en transition pour contribuer à porter l’écart à +10 (38-48). Washington a alors pu compter sur le 3/3 à 3-points de Jordan Poole et le nouveau coup de chaud de Bilal Coulibaly, auteur d’un dunk et d’une claquette, afin de revenir brièvement à -5 (55-60).

Revanchard après son précédent match raté contre Bilal Coulibaly, Trae Young a répondu dans la foulée avec un 3-points et un panier pour replacer Atlanta à bonne distance à la pause (57-65).

Zaccharie Risacher s’est un peu plus montré au retour des vestiaires avec une passe décisive pour le 3-points de David Roddy, un contre sur Jordan Poole, un 3-points et un lay-up qui participaient à maintenir les Hawks en tête (70-77).

Bilal Coulibaly dans tous les bons coups

Les Wizards ont complètement relancé le match en passant un 16-2 avec un Bilal Coulibaly encore dominateur en attaque pour épauler Jonas Valanciunas (89-84). Encore une fois, Trae Young a répondu mais c’est bien Bilal Coulibaly qui a eu le dernier mot d’un lay-up pour conclure le troisième acte (93-92).

La triplette Kispert-George-Sarr a fait feu à 3-points pour mettre Washington dans les meilleurs dispositions à l’approche du « money-time (104-94). Alexandre Sarr à mi-distance et Bilal Coulibaly à 3-points ont brillé une dernière fois avant de passer le relais à la paire Poole-Valanciunas pour finir le boulot et assurer la victoire, 133 à 120.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bilal Coulibaly superstar. Le Français confirme son super début de saison avec son meilleur match en carrière. Sa première mi-temps l’a mis en confiance avec 15 points à 6/7 au tir et déjà quelques actions d’éclat. Il a ensuite gardé le cap jusqu’à la fin en inscrivant notamment un précieux 3-points sur la fin. MVP du match avec 27 points, il a eu droit à tous les honneurs, y compris une petite douche improvisée de la part de son coéquipier Corey Kispert lors de son interview d’après-match.

– Un duel Risacher-Sarr à la hauteur. Les deux premiers choix de la dernière Draft prennent encore leurs marques depuis le début de saison. Cette deuxième opposition en deux jours témoigne tout de même d’une intéressante progression des deux côtés. Peu en vue lors du match précédent, Zaccharie Risacher a rendu sa meilleure copie à 17 points, 6 rebonds et 2 passes décisives en 35 minutes de jeu. Même chose pour Alexandre Sarr qui a été bien plus incisif, comme l’illustre sa ligne de stats, à 11 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, et 4 contres !

– La jeunesse des Wizards. En l’absence de Kyle Kuzma (et Malcolm Brogdon), Washington a aligné le plus jeune cinq majeur de son histoire, avec à peine plus de 21 ans de moyenne d’âge. Il faut croire que cette particularité pourrait faire la force de cette équipe qui dégage une certaine cohésion et un état d’esprit de camaraderie, dans les attitudes notamment. On l’a également ressenti dans le jeu avec 32 passes décisives et des opportunités qui se présentent pour chacun autour de l’axe Poole-Valanciunas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.