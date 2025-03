Interview Bilal Coulibaly : « Il faut que je grandisse comme leader »

Ses straps à la main et à l’épaule droite, qu’il admet gênants quand il joue, n’auront pas eu raison de la bonne humeur contagieuse de Bilal Coulibaly dans le vestiaire des Wizards. Lui qui passe le plus clair de son temps à échanger avec son compatriote Alex Sarr ainsi qu’avec l’autre rookie francophone de l’équipe, Kyshawn George.

La fessée reçue à Miami n’aura pas non plus trop entamé le moral de l’ailier français, qui nous avait déjà accordé un entretien il y a deux mois à San Francisco et qui s’est de nouveau arrêté à notre micro pour évoquer, cette fois-ci, son importance dans le groupe et de son principal axe de développement d’ici la fin de saison.

Mais Bilal Coulibaly (12.4 points, 4.9 rebonds, 3.5 passes, 1.3 interception) en a aussi profité pour insister sur le fait qu’il sera quoi qu’il arrive présent avec les Bleus cet été.

Encore une sale soirée pour l’équipe contre le Heat… Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?

C’est l’intensité avec laquelle on est arrivés… On est arrivés un peu trop détendus après avoir gagné le dernier match [à Charlotte, ndlr]. Eux, ils ont été physiques, on savait qu’ils allaient l’être car c’est comme ça qu’ils jouent, mais on n’a jamais su répondre…

« Ils aident beaucoup : Marcus (Smart) donne beaucoup de conseils en défense et Khris (Middleton) fait pareil en attaque »

Depuis deux mois, il y a eu quelques actualités pour vous. Déjà, vous avez réalisé votre premier triple-double en carrière contre Brooklyn (11 points, 10 rebonds, 11 passes)…

J’ai toujours dit que je voulais être un joueur complet, offensivement et défensivement, donc ça passe par le scoring, les passes et les rebonds. Je veux faire en sorte que tout le monde soit impliqué sur le terrain et c’est le genre de joueur que je souhaite devenir.

Ensuite, vous avez participé à votre deuxième All-Star Weekend du côté de San Francisco, avec le Rising Stars Challenge. Que vous a-t-elle apporté cette fois-ci ?

C’était une belle expérience, forcément. Ce n’était juste pas au même endroit que la première et ce n’était pas le même format. Étant donné qu’on a perdu rapidement [dès le premier match, ndlr], ça aurait pu être encore différent, mais c’était une belle expérience. Ce n’est pas vraiment du repos car il y a énormément de médias, mais c’était un bon moment.

Enfin, il y a aussi eu du mouvement à la « trade deadline » avec deux vétérans qui sont arrivés à votre poste : Khris Middleton et Marcus Smart. Dans quelle mesure vous aident-ils désormais ?

Ce sont vraiment deux bons vétérans. Ils connaissent leurs points forts et n’essaient pas d’en faire trop. Ils font ce qu’ils savent faire, ils ne forcent pas et tout est fluide dans leur jeu. Ils aident beaucoup : Marcus donne beaucoup de conseils en défense et Khris fait pareil en attaque. Ce sont des joueurs qui ont joué au plus haut niveau possible en NBA, ils sont allés très loin, donc il faut les écouter. On parle tous les jours ensemble, ce sont de bonnes personnes et on s’entend très bien. C’est cool.

« Les dirigeants me font comprendre qu’ils comptent sur moi »

Vous l’ignorez peut-être, mais seuls Anthony Gill et Corey Kispert sont présents à Washington depuis plus longtemps que vous. Ressentez-vous que vous endossez peu à peu un rôle de leader dans cette équipe ?

Oh, vraiment ? [Il regarde en direction des deux] C’est clair que l’on fait en sorte que je devienne un leader, aussi bien les entraîneurs que les dirigeants, donc il faut que je grandisse en tant que leader. Je n’ai pas une grande expérience, mais j’ai joué ici la saison dernière et je connais les coutumes de l’équipe, je sais ce que l’organisation veut, donc il faut que j’essaie de donner le maximum pour montrer aux autres ce que l’on veut ramener dans cette équipe.

Donc vous ressentez déjà toute votre importance aux yeux des dirigeants ?

Je discute énormément avec eux et ils me font comprendre qu’ils comptent sur moi, qu’ils veulent construire autour des jeunes de cette équipe. Je me sens donc impliqué, oui.

Malheureusement, les Wizards ne joueront pas au-delà du mois d’avril, mais comment comptez-vous tirer profit des dernières semaines de cette saison ?

Comme je l’ai dit, je vais surtout chercher à grandir davantage en tant que leader, à être encore plus régulier et à être encore plus agressif, tout le temps, de la même manière.

« [Notre relation] devient de plus en plus naturelle avec Alex »

Si vous deviez noter votre saison sur 10, quelle note vous donneriez-vous ?

Je me donnerais un 6. Ce qui me réjouit, c’est d’avoir pu montrer que je peux jouer en attaque, puisque l’on me prenait vraiment pour un joueur strictement défensif avant que la saison ne commence. J’ai pu montrer que je peux jouer des deux côtés, en défendant sur le meilleur attaquant adverse tout en restant impliqué dans les actions en attaque. Je suis content de ça.

Le dernier grand « road trip » de la saison approche, avec sept déplacements à venir pour les Wizards. Quelles sont vos attentes, individuellement et collectivement ?

Collectivement, on veut remporter le plus de matchs possible, chaque match est prenable en soi, donc on voudra y aller avec cette envie de tous les gagner. Individuellement, je veux être agressif, régulier et apporter un maximum pour l’équipe.

Par rapport à Alex Sarr, qui est juste à côté de vous et de qui vous semblez assez proche, avez-vous identifié des secteurs sur lesquels travailler pour améliorer votre entente dans le jeu ?

On bosse beaucoup ensemble et les entraîneurs font vraiment en sorte que l’on travaille à deux. [Notre relation] devient de plus en plus naturelle, on s’entend très bien en dehors du terrain et c’est cool.

Pour conclure sur la sélection et votre disponibilité. L’Euro approche…

[Il coupe avant la fin] Moi, si je suis pris, j’y vais. C’est simple !

Propos recueillis à Miami

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 56 33 41.8 27.7 74.7 1.4 3.5 4.9 3.5 2.4 1.3 2.1 0.7 12.4 Total 119 30 42.5 30.9 72.8 1.2 3.3 4.5 2.6 2.3 1.1 1.7 0.7 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.