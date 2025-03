Interview Alex Sarr : « Maintenant, je vais essayer de finir fort »

Deux mois après nous avoir déjà accordé du temps à San Francisco, Alex Sarr a profité de son déplacement à Miami pour discuter de nouveau avec nous.

Malgré la lourde défaite des Wizards en Floride, l’ambiance était quelque peu légère et détendue dans le vestiaire et l’intérieur français, enfin rétabli physiquement, tentait d’évacuer la déconvenue en plaisantant avec son compatriote Bilal Coulibaly, duquel il n’est jamais bien loin.

Alex Sarr (11.6 points, 6.5 rebonds, 2.2 passes, 1.5 contre) s’est ensuite arrêté pour nous parler de ses objectifs de la fin de saison, alors qu’il semble encore avoir une chance de viser le titre de Rookie de l’année, face à Stephon Castle ou Jaylen Wells…

Alex, vous revenez tout juste d’une blessure à la cheville qui vous a fait rater une dizaine de matchs en janvier et en février. Comment vous sentez-vous ?

Ça va, ça va bien, je me sens de mieux en mieux chaque jour. J’ai repris depuis deux matchs et tout va bien pour l’instant.

Vous montiez doucement en puissance avant cette blessure (Rookie du mois de décembre). Avez-vous profité de votre convalescence pour travailler sur quelque chose en particulier ?

C’était quand même relativement court [la période de convalescence, ndlr], mais j’en ai profité pour continuer de travailler sur mon shoot, ma technique balle en main, et regarder de la vidéo, ce genre de choses.

« C’est plutôt facile de jouer avec Bilal »

Il y a deux semaines, vous participiez à votre premier All-Star Weekend à San Francisco. Que retenez-vous de cette expérience ?

C’était bien. Même si les matchs sont quand même passés très vite [son équipe a été éliminée dès le premier, ndlr], c’était une belle expérience. C’était très spécial de vivre mon premier All-Star Weekend, donc je m’en rappellerai. C’était une très belle expérience.

Juste avant ça, il y a aussi eu la « trade deadline », avec le départ de votre « vétéran » Jonas Valanciunas qui a pu changer certaines choses pour vous…

Oui, la présence de Jonas m’aura permis d’observer son professionnalisme, sa manière de travailler au quotidien et d’aborder les matchs. Ça m’a aidé à m’en inspirer et à le modeler pour mon approche personnelle. Mais je pense qu’avec ce que l’on construit, on essaie quand même de rester fluide afin que les changements ne soient pas trop visibles malgré les transferts, par exemple.

Toujours sur l’aspect vestiaire. On voit que vous êtes proche de Bilal Coulibaly et, sur le terrain, votre relation continue de montrer de belles choses, prometteuses. Avez-vous déjà ciblé des axes de progression ?

Oui, oui. En fait, on veut surtout continuer à pouvoir se chercher et à pouvoir se trouver facilement sur le parquet. C’est vrai que l’on s’entend bien en dehors, donc c’est plutôt facile de jouer ensemble. Mais ça peut toujours être mieux, c’est évident.

« Je suis satisfait de moi-même et j’apprécie ma progression »

Concernant la course au Rookie de l’année, on sait qu’elle paraît plus ouverte que jamais cette saison, mais comment jugez-vous vos chances de sacre à un mois et demi de la fin de saison ?

Honnêtement, le mieux pour moi, c’est de ne pas y penser, de me concentrer sur soi-même et de prendre les matchs les uns après les autres… J’essaie juste de continuer de progresser jusqu’à la fin et ce qui doit arriver arrivera, c’est tout.

Vous avez déjà été retenu pour le Rising Stars Challenge, mais on imagine que vous visez aussi au minimum une place dans l’une des deux « All-Rookie Team » ?

Comme je l’ai dit, je prends déjà les matchs les uns après les autres et je cherche juste à continuer de progresser individuellement. [Les récompenses], c’est le résultat d’une bonne saison, donc je suis surtout concentré sur le fait de bien terminer ma saison et de progresser. On verra pour le reste.

Si vous deviez noter votre saison à six semaines de la fin, laquelle vous donneriez-vous ?

Oh, euh… [Il réfléchit] Mmmh, je pense que je me donnerais quand même une bonne note, globalement. Il y a eu des hauts et des bas, mais je suis plutôt satisfait de moi-même et j’apprécie ma progression en général. Maintenant, je vais essayer de finir fort sur les [six] semaines qu’il me reste.

Malheureusement, la saison des Wizards ne se poursuivra pas au-delà du mois d’avril, mais comment comptez-vous utiliser les dernières semaines de compétition ?

Il faut juste que je continue de progresser. Il faut les utiliser pour continuer de nous établir en tant qu’équipe [en vue de la saison prochaine] et pour créer une sorte de momentum pour le groupe.

« L’Euro 2025 ? C’est l’objectif »

Qu’est-ce qui vous réjouit le plus dans votre évolution individuelle entre les premières semaines de compétition et aujourd’hui ?

Je dirais que c’est juste le fait d’avoir réussi à bien m’adapter à mon nouvel environnement, à la routine des matchs NBA, ce genre de choses.

Les défaites se sont accumulées toute la saison pour Washington. Ça n’a pas dû être évident à gérer, quand on n’y est pas vraiment habitué…

On sait surtout ce que l’on cherche à construire ici et tout le monde est motivé par rapport à ça, donc on est plutôt concentrés sur ce que l’on veut devenir plus tard [collectivement].

Le dernier gros « road trip » de la saison approche pour les Wizards, avec sept déplacements à venir. Quelles sont vos attentes, tant individuellement que collectivement ?

Nous, on veut juste essayer de gagner le plus de matchs possible sur les deux mois qu’il nous reste. On veut vraiment continuer à progresser en tant que groupe et améliorer notre alchimie en vue de la suite.

Un dernier mot sur les Bleus. Vous nous expliquiez en janvier que vous n’aviez pas encore échangé avec Freddy Fauthoux, le nouveau sélectionneur, mais que vous espériez tout de même faire partie du groupe pour l’Euro. Rien n’a changé à ce niveau ?

Oui, c’est toujours un honneur pour moi de jouer pour l’Equipe de France. J’ai fait toutes les sélections jeunes pour l’instant, donc je suis évidemment intéressé à l’idée de faire pareil chez les A maintenant. C’est l’objectif [pour cet été].

Propos recueillis à Miami

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 45 27 39.0 31.0 62.9 1.7 4.8 6.5 2.2 2.3 0.7 1.4 1.5 11.6 Total 45 27 39.0 31.0 62.9 1.7 4.8 6.5 2.2 2.3 0.7 1.4 1.5 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.