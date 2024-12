Jonas Valanciunas, le mentor modèle de Alex Sarr et des jeunes Wizards

En signant durant l’été chez les Wizards pour trois ans et 30 millions de dollars, Jonas Valanciunas s’attendait certainement à y occuper un rôle différent de ces dernières années, compte tenu de l’arrivée d’Alex Sarr et de la politique de reconstruction enclenchée par la franchise de la capitale.

Après bientôt deux mois de compétition, cela n’a pas raté : le Lituanien est devenu remplaçant et il ne joue plus qu’une vingtaine de minutes par match, pour –malgré tout– 12.0 points, 7.6 rebonds et 2.2 passes de moyenne (à 56% au shoot et 92% aux lancers-francs).

Néanmoins, Jonas Valanciunas ne semble pas dérangé par cette situation ni par son statut de mentor de Alex Sarr. « Son » rookie comme il aime d’ailleurs l’appeler.

« Dès qu’il entre en jeu, il engrange de l’expérience » détaille-t-il concernant son jeune coéquipier (19 ans) européen. « Actuellement, l’expérience est une donnée essentielle pour lui, chaque minute qu’il passera sur le terrain l’aidera à grandir. Il travaille dur et son potentiel est illimité. »

En profiter tant qu’il est dans encore là…

À 32 ans, Jonas Valanciunas semble ainsi entré dans une nouvelle phase de sa carrière : celle du joueur d’expérience qui, tant qu’il se trouvera dans une équipe jeune, sera contraint de tenir le rôle du grand frère et du professeur, de façon à servir de modèle pour les nouveaux venus.

« Pour moi, il s’agit surtout d’être régulier et disponible, de prendre soin de mon corps, de faire les petites choses. C’est ce qui m’a permis de rester dans la ligue » estime le pivot à propos de son état d’esprit dans le vestiaire. « J’ai mon propre style de basket et, si ça fonctionne, tant mieux. J’espère que ça continuera de fonctionner encore quelques années. »

Il se murmure toutefois que Jonas Valanciunas pourrait vite changer d’air et quitter Washington, car plusieurs grosses écuries le surveillent et aimeraient l’attirer en vue des playoffs. Notamment les Lakers…

Il faut dire que sa régularité (plus de 13 points et 9 rebonds en près de 900 matchs) couplée à sa disponibilité (68 matchs par an depuis 2012) et sa robustesse (2m11 pour 120kg) en font l’un des intérieurs les plus intéressants du marché.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 WAS 24 20 55.8 16.7 91.8 2.3 5.3 7.6 2.2 1.7 0.3 1.8 0.8 12.0 Total 880 26 56.1 34.4 79.1 2.8 6.7 9.4 1.4 2.8 0.4 1.7 1.0 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.