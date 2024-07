Alexandre Sarr sous l’immense aile de Jonas Valanciunas

Après avoir observé les premiers pas d’Alexandre Sarr en Summer League, on comprend mieux pourquoi les Wizards sont allés chercher Jonas Valanciunas. Très maladroit, le Français a pris un tiers de ses tirs de loin, et surtout il apprécie de partir de loin pour aller au cercle.

Pas de jeu dos au panier chez lui, mais des attaques face au cercle où sa vitesse et sa technique pourraient lui permettre de briller en NBA. En clair, il possède un profil complémentaire du Lituanien.

« Je trouve que cela permet à toute l’équipe d’avoir des alternatives. Jonas est un point d’ancrage des deux côtés du terrain, et c’est pour cette saison nous voulions sa présence et son physique » explique le coach Brian Keefe.« Ce n’est pas seulement pour Alex, c’est pour toute l’équipe. »

Un vétéran précieux

L’expérience de « JV » sera précieuse pour tout le groupe, notamment pour sa capacité à évoluer aux côtés d’intérieurs fuyants comme Jaren Jackson Jr. aux Grizzlies ou Zion Williamson aux Pelicans. Le Lituanien sait s’adapter à ces intérieurs modernes, et ça a toujours réussi à ses équipes avec 8 participations aux playoffs en 12 ans.

« C’est toujours bien quand on fait venir ce genre de vétérans » réagit Alex Sarr. « Il a beaucoup d’expérience en NBA, et je suis vraiment impatient de le rencontrer et de me mettre au travail. »

Même enthousiasme chez le troisième pivot du groupe, Tristan Vukcevic, arrivé en fin de saison. « On aura beaucoup de grands cette année, et je suis prêt à apprendre d’eux. Jonas est arrivé, et c’est un très grand intérieur européen. Je suis impatient qu’il me guide sur la voie. »

Une chose est sûre, c’est Jonas Valanciunas qui débutera les rencontres aux côtés de Kyle Kuzma. Mais Brian Keefe n’exclut pas de jouer « tall ball » en décalant Kyle Kuzma en 3 pour insérer Alex Sarr en 4.

« C’est pour cette saison qu’on l’a pris » conclut le coach de Washington. « Il va apporter du physique et de la dureté. Il a aussi cette capacité à créer, et à passer. C’est un vrai pro et il fait ça depuis longtemps. »