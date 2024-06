Jonas Valanciunas, nouveau mentor de Alexandre Sarr à Washington

Alexandre Sarr vient à peine d’être drafté par Washington qu’il va recevoir l’aide de Jonas Valanciunas sous les panneaux. ESPN indique en effet que le Lituanien va s’engager pour 30 millions de dollars sur trois ans avec la franchise de la capitale.

Une belle prise pour les Wizards, désormais lancés dans une reconstruction, car ils obtiennent là un vétéran accompli et parfait dans un vestiaire, en étant à la fois productif, disponible et professionnel. Certes, ses lacunes en défense et son profil d’attaquant à l’ancienne ne le rendent pas forcément indispensable dans les moments-clés (notamment en playoffs), mais « JV » reste un titulaire référencé dans cette ligue. Le genre de joueur avec lequel on sait déjà à quoi s’attendre dans le jeu.

Machine à double-double, Jonas Valanciunas a proposé 12.2 points, 8.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne en saison régulière, puis 14.5 points, 11.0 rebonds et 1.3 passe en playoffs. Régulier au possible, il découvrira là sa quatrième équipe en NBA, après Toronto, Memphis puis New Orleans, et il peut maintenant encourager la Lituanie pour espérer disputer les Jeux olympiques de Paris 2024.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.1 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 8.0 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 20.0 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.9 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 Total 856 26 56.1 34.7 78.9 2.8 6.7 9.5 1.3 2.9 0.4 1.7 1.0 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.