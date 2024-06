Free agent, Jonas Valanciunas va rater le TQO avec la Lituanie

Mauvaise nouvelle pour la Lituanie, 6e de la dernière Coupe du monde (et tombeuse de Team USA…), puisqu’elle ne pourra pas compter sur son indéboulonnable capitaine Jonas Valanciunas, lors de son tournoi de qualification olympique (TQO) prévu à San Juan du 2 au 7 juillet.

En cause : le fait que le pivot de 32 ans est free agent cet été et qu’il lui faudra donc être à 100% physiquement pour retrouver une nouvelle équipe…

« Jonas souhaite vraiment jouer pour l’équipe nationale et les questions d’assurance ne sont pas un problème. La condition que nous ne pouvons pas remplir n’a rien à voir avec ça » explique Mindaugas Balciunas, un membre de la fédération lituanienne, en conférence de presse. « Simplement, Jonas doit être en bonne santé début juillet quand il signera son contrat et personne ne peut le garantir. »

Une véritable anomalie, qui n’était pas prévue en avril, puisque la Lituanie a toujours pu compter sur le fidèle Jonas Valanciunas depuis 2011…

« Malheureusement, cette situation de ne pas pouvoir jouer en sélection m’arrive pour la première fois de ma vie… » regrette ainsi celui qui évoluait chez les Pelicans cette saison (pour 12.2 points, 8.8 rebonds et 2.1 passes de moyenne). « Mais je suis à fond avec l’équipe. Je vais m’entraîner et me préparer pour Paris et les Jeux olympiques. Je vais aider de n’importe quelle manière et j’espère que la Lituanie me comprend. »

Domantas Sabonis de retour en sélection

Si Jonas Valanciunas est donc absent, la Lituanie pourra en tout cas s’appuyer sur Domantas Sabonis, Donatas Motiejunas, Rokas Jokubaitis, Mindaugas Kuzminskas, Marius Grigonis, Thomas Dimsa ou Deividas Sirvydis et Lukas Lekavicius, tous retenus dans la pré-liste de Kazys Maksvytis. Quant à la pépite Matas Buzelis, elle est finalement laissée de côté pour cette année.

Pour rappel, les Lituaniens devront se défaire de l’Italie, de Porto Rico, du Mexique, de la Côte d’Ivoire et de Bahrein pour espérer rallier Paris 2024 et être reversés dans le groupe de Team USA, de la Serbie et du Soudan du Sud.

En cas de qualification pour les JO, inédit pour la Lituanie depuis 2016, Jonas Valanciunas sera en revanche présent pour aider, comme à chaque fois, son pays à aller loin sur la scène internationale.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.1 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 8.0 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 20.0 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.9 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 Total 856 26 56.1 34.7 78.9 2.8 6.7 9.5 1.3 2.9 0.4 1.7 1.0 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.