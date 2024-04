La Lituanie sans Domantas Sabonis pour la Coupe du monde

Sortie par la petite porte lors du dernier EuroBasket l’été passé, avec une piteuse 15e place au final, la Lituanie a tout de même de quoi garder le sourire avec sa qualification en poche pour la Coupe du monde à venir en fin d’été.

Si Domantas Sabonis (opéré du pouce), le All-Star NBA des Kings, a refusé l’appel des drapeaux cette fois-ci, tout comme les vétérans Marius Grigonis (Panathinaikos) et Edgaras Ulanovas (Zalgiris), le sélectionneur, Kazys Maksvytis, s’est tout de même montré satisfait de la liste de présélection qu’il a établie et annoncée aujourd’hui.

Parmi les grands noms, on retrouve évidemment Jonas Valanciunas, l’autre NBAer du pays, tout comme les arrières Euroleague Ignaz Brazdeikis (Zalgiris), Rokas Jokubaitis (Barcelone). Derrière, ce sont beaucoup de jeunes qui vont découvrir le plus haut niveau mondial.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur les joueurs qui ne pourraient pas venir cette année, mais on a tout de même réussi à rassembler un effectif solide, qui peut envisager des objectifs très élevés », a déclaré coach Maksvytis sur FIBA.com. « On aura moins de talent, mais on peut atteindre nos objectifs avec de la discipline et la volonté. »

Un Groupe D à leur portée

Tombée dans un groupe D aux Philippines largement à sa portée, avec l’Égypte, le Mexique et le Monténégro, la Lituanie devra par contre s’attendre à tout autre niveau en croisant avec le Groupe C du Team USA et de la Grèce.

« On va commencer le camp d’entraînement avec 14 joueurs. [Jonas] Valanciunas nous rejoindra par la suite, avec le règlement NBA. [Ignas] Brazdeikis aussi et on ne sait pas encore pour [Azuolas] Tubelis, s’il peut nous rejoindre dès le 28 juillet en tant que joueur NBA. On aura quatre autres joueurs de la réserve qui viendront en renfort. »

Jonas Valanciunas et Mindaugas Kuzminskas seront les tauliers du groupe. Dans une moindre mesure, les arrières Ignas Brazdeikis et Rokas Jokubaitis, et le revenant ancien joueur NBA et néo-champion de France, Donatas Motiejunas, joueront également le rôle de cadres dans une équipe qui veut intégrer plusieurs jeunes.

On note au passage que l’intérieur d’Arizona actuellement avec les Sixers à Las Vegas, Azuolas Tubelis, ne semble donc pas avoir passé le « cut »…

La présélection de 15 joueurs

Jonas Valanciunas

Gytis Radzevicius

Rokas Jokubaitis

Tomas Dimsa

Ignas Brazdeikis

Eigirdas Zukauskas

Margiris Normantas

Donatas Motiejunas

Tadas Sedekerskis

Eimantas Bendzius

Donatas Tarolis

Martynas Sajus

Vaidas Kariniauskas

Mindaugas Kuzminskas

Laurynas Birutis