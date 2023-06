Coupe du monde 2023 | Domantas Sabonis très incertain pour la Lituanie

Jonas Valanciunas devrait être la principale force intérieure de la Lituanie lors de la prochaine Coupe du monde. Le sélectionneur de l’équipe, Kazys Maksvytis, a en effet annoncé qu’il était peu probable que Domantas Sabonis accompagne le pivot des Pelicans dans la raquette pour la compétition.

« On espère tous que Domantas jouera. On connaît tous cependant les raisons valables (qui pourraient l’empêcher de jouer). Si je devais me prononcer sur ses chances aujourd’hui, je dirais qu’elles sont inférieures à 50%. Néanmoins, tant qu’il y aura de l’espoir, on continuera à croire qu’il pourra nous rejoindre », affiche le coach.

Parmi les raisons invoquées, il y a l’état de santé du joueur. On ne sait pas encore si celui-ci devra passer sur le billard pour soigner son pouce droit, fracturé depuis la fin de l’année dernière mais qui ne l’a pas empêché de signer l’un de ses meilleurs exercices en carrière, terminé par une belle campagne de playoffs avec Sacramento.

Des performances individuelles et collectives qui devraient lui permettre de parapher une prolongation de contrat dès cet été, avec un montant vraisemblablement bien supérieur aux 22 millions de dollars prévus la saison prochaine, pour la dernière année de son précédent bail.

« On ne peut pas choisir ou prédire les blessures, ce sont des choses qui arrivent. Il y a beaucoup d’incertitudes concernant son doigt. C’est une situation délicate, il a vraiment un été chargé devant lui », affichait récemment Jonas Valanciunas au sujet de son partenaire en sélection. Qui ajoutait : « C’est à lui de décider. En général, il vient toujours jouer pour la Lituanie. S’il est prêt physiquement et qu’il règle son contrat, j’espère qu’il viendra. »

Domantas Sabonis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 OKC 81 20 39.9 32.1 65.7 0.6 3.0 3.6 1.0 2.5 0.5 1.0 0.4 5.9 2017-18 IND 74 25 51.4 35.1 75.0 2.2 5.5 7.7 2.0 3.0 0.5 1.9 0.4 11.6 2018-19 IND 74 25 59.0 52.9 71.5 2.5 6.8 9.3 2.9 3.2 0.7 2.2 0.4 14.1 2019-20 IND 62 35 54.0 25.4 72.3 3.1 9.4 12.4 5.0 3.2 0.8 2.7 0.5 18.5 2020-21 IND 62 36 53.5 32.1 73.2 2.4 9.6 12.0 6.7 3.3 1.2 3.4 0.5 20.3 2021-22 * All Teams 62 35 57.3 31.2 74.1 3.2 8.9 12.1 5.2 3.3 1.0 3.2 0.4 18.9 2021-22 * IND 47 35 58.0 32.4 74.0 3.3 8.8 12.1 5.0 3.1 1.0 3.0 0.5 18.9 2021-22 * SAC 15 34 55.4 23.5 74.3 3.1 9.3 12.3 5.8 3.8 0.9 3.5 0.3 18.9 2022-23 SAC 79 35 61.5 37.3 74.2 3.2 9.1 12.3 7.3 3.5 0.8 2.9 0.5 19.1 Total 494 29 54.8 32.6 73.1 2.4 7.3 9.7 4.2 3.1 0.8 2.4 0.5 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.