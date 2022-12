Malgré sa blessure, Domantas Sabonis ne voulait pas manquer trop de matches

Touché à la main contre les Wizards, Domantas Sabonis s’est fracturé le pouce droit. La solution la plus naturelle et la plus sûre pour guérir était évidemment l’opération. Elle fut discutée pendant plusieurs jours du côté de la franchise de Sacramento.

Sauf que passer sur le billard, c’était aussi rester ensuite entre quatre et six semaines à l’infirmerie. Une période bien trop longue pour le joueur, qui a décidé de zapper l’opération et de jouer malgré la douleur et la blessure.

« L’été a été long, les attentes sont importantes et tout le monde a bossé », rappelle le Lituanien pour The Athletic. « Donc manquer beaucoup de matches ne semblait pas la bonne chose à faire. Je n’aime pas rester assis sur le banc, surtout en tenue civile. J’y perds mon temps. Si je peux jouer malgré ça, au moins, je dois essayer. »



La conférence Ouest est d’une incroyable densité et les Kings (18 victoires et 15 défaites) pointent à la sixième place, aussi loin de la première place des Pelicans que de la douzième du Thunder (3.5 succès d’écart). Jouer jusqu’à six semaines sans Domantas Sabonis, ce qui représente une vingtaine de matches, c’était donc s’affaiblir et prendre le risque de perdre beaucoup de matchs et de chuter au classement.

« Il veut gagner et n’est pas venu pour le futur, mais pour remporter des matches dès maintenant »

La chance de Domantas Sabonis, c’est d’être touché à la main droite alors qu’il est gaucher. Il a seulement manqué le match après sa blessure, face à Denver, quand le staff médical tentait de diminuer le gonflement de sa main.

Pour son retour, toujours contre les Nuggets, il n’a montré aucun signe de faiblesse puisqu’il a affiché 31 points, 10 rebonds et 5 passes.

« Il a une fracture du pouce et il joue malgré la douleur face à Nikola Jokic… », admire De’Aaron Fox. « Il est là, il se bat. Il va au rebond alors qu’il sait que sa main va être touchée, frappée. Il montre sa dureté. Il veut gagner et n’est pas venu pour le futur, mais pour remporter des matches dès maintenant. »

Est-ce vraiment une solution durable ? Domantas Sabonis pourra-t-il conserver son superbe niveau de jeu (20.9 points, 15.5 rebonds 7.3 passes de moyenne sur les onze derniers matches) malgré sa blessure ?

« J’essaie de ne pas y penser », annonce l’ancien des Pacers. « Le staff médical a fait un remarquable travail. Les gens me posent constamment des questions sur mon pouce, mais je réponds : ‘Arrêtez de me demander’. »