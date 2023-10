Jonas Valanciunas : « Où l’avenir me mènera ? C’est un mystère… »

On parle peu de lui, mais Jonas Valanciunas reste un pilier des Pelicans. Par son expérience, mais aussi son impact physique, ses bonnes mains et sa capacité à faire briller les attaquants que sont Zion Williamson, Brandon Ingram et CJ McCollum. Pour le pivot lituanien, tout le monde devrait raisonner comme ça.

« L’objectif, c’est l’équipe », lance-t-il. « Ce n’est pas un objectif personnel. L’équipe a des objectifs. L’équipe a pour objectif de gagner. Il faut faire tout ce qui est nécessaire pour gagner. Ce n’est peut-être pas mon soir, et il se peut que je doive travailler pour que d’autres gars marquent. Le basket ne se résume pas à marquer des points. Vous devez faire d’autres choses pour réussir. Poser des écrans. Faire en sorte que d’autres joueurs soient ouverts. Le timing. Le spacing. Ce sont des choses très importantes. Nous devons tous le faire. »

Jonas Valanciunas réclame un « changement de mentalité »

Même si l’objectif est donc collectif, Jonas Valanciunas n’en oublie pas que c’est une saison décisive à titre personnel. Le pivot des Pelicans sera free agent en fin de saison, et il y a toujours une certaine pression quand on arrive en fin de contrat.

« Je n’y pense pas du tout », assure-t-il. « Je vais simplement jouer au basket. Quand on est basketteur, c’est une année à la fois, et je vais tout donner. Quand à savoir où l’avenir me mènera, c’est un mystère. Mais c’est amusant comme ça. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il faut profiter d’aujourd’hui. Il faut profiter de cette année. Il faut profiter de chaque match que l’on joue. On essaie simplement de donner le meilleur de soi-même, et c’est ce que j’essaie de faire. »

Avec pour objectif, collectif, d’effacer la dernière saison ratée.

« Nous n’avons pas accompli ce que nous voulions accomplir l’année dernière. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons être plus concentrés que l’année dernière. Une nouvelle année nous attend. Le temps passe. On ne peut pas arrêter le temps. Il faut le faire. »