Fidèle au poste, Jonas Valanciunas croit aux chances de la Lituanie

Comme souvent dans l’ombre, la Lituanie fait pour le moment le travail puisqu’elle a terminé 1ère de son groupe, et en compagnie du Montenegro, elle croisera avec le groupe des États-Unis.

Sans forcer son talent, la sélection balte a disposé de l’Égypte, du Mexique et du Monténégros ce mardi, dans le sillage d’un Jonas Valanciunas qui n’a, lui non plus, pas eu besoin de se démener : 13.7 points et 10 rebonds de moyenne en seulement… 19 minutes par rencontre. En bon capitaine, le pivot des Pelicans tire donc tout son groupe vers le haut et il voit déjà grand pour son pays, sans chercher d’excuses à cause des absents.

« Il y a eu beaucoup de discussions, sur les joueurs qui allaient venir ou non, ce genre de trucs, mais je ne me soucie pas de ça », prévient-il d’abord. « Je nous regarde en me disant que l’on peut vraiment causer des dégâts. Je crois en notre groupe, en nos joueurs, en notre staff. Je ne fais jamais de pronostics, donc attendons plutôt la fin du tournoi, nous verrons à quelle place nous serons et comment les choses se sont déroulées. »

Prêt à tout donner pour son pays

Orphelin de Domantas Sabonis dans la raquette, Jonas Valanciunas répond présent chaque été à l’appel de sa sélection depuis 2011. Pour l’heure, en neuf compétitions, son palmarès international se compose de deux médailles européennes (argent en 2013 puis 2015), mais le plus important reste surtout de représenter son pays et rendre fiers ses habitants.

« C’est un honneur pour moi. Tant que je le pourrai et qu’elle aura besoin de moi, je ferai partie de cette équipe et je serai là pour elle. Ça ne changera jamais, voilà comment je suis. Je suis fier de pouvoir jouer pour ma sélection, je sens que c’est ce que je peux donner à mon pays. »

Jusqu’à présent, Jonas Valanciunas se dit en tout cas épanoui avec la Lituanie, au sein d’un système pour le moins inédit, mais pas désagréable, compte tenu des absences baltes.

« [Domantas] Sabonis nous manque énormément, c’était notre joueur-clé, donc c’est une grosse perte, mais c’est ainsi et nous avons encore 12 joueurs de qualité », explique dans un premier temps l’intérieur de New Orleans. « Notre style de jeu a peut-être un peu changé, avec davantage de tirs extérieurs, plus d’espace pour opérer. Mais nous croyons en nous et nous restons très compétents. »

Crédit photo : FIBA.com

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.1 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 8.0 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 20.0 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.9 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 Total 856 26 56.1 34.7 78.9 2.8 6.7 9.5 1.3 2.9 0.4 1.7 1.0 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.