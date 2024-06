Héroïque, la Lituanie fait tomber les Etats-Unis !

On ne rêve pas. Après dix minutes, la Lituanie mène 31-12 face aux Etats-Unis. Sous les sifflets d’un public acquis à la cause des coéquipiers d’un Jonas Valanciunas impérial au contre, les Américains sont endormis et seul Anthony Edwards est à son meilleur niveau avec 6 des 8 premiers points américains. Il faut attendre les premières rotations pour voir Cam Johnson, et toujours Edwards, alimenter la marque (39-26).

Sauf que les Lituaniens sont bouillants de loin (9 sur 9 !!!), qu’il s’agisse de Vaidas Kariniauskas, Domatas Motiejunas ou Mindaugas Kuzminskas. Les rotations américaines sont trop lentes au large, et ça ne pardonne pas. Et pour ne rien arranger, Jaren Jackson Jr, bien naïf, écope de sa 3e faute. Team USA a musclé sa défense, mais le trop plein de dribbles les empêche de surprendre les Lituaniens qui creusent à nouveau l’écart (49-29).

Les Américains se rapprochent minute après minute…

Sous les panneaux, Valanciunas (12 pts, 7 rbds) continue son chantier énorme, et il piège Walker Kessler, tandis que Brazdekis s’en va dunker sur Paolo Banchero (52-31). Grâce à l’agressivité de Brunson qui trouve Portis puis Banchero près du cercle, les Américains rentrent au vestiaire avec 17 points de retard (54-37).

Anthony Edwards et Jalen Brunson ramènent de suite Team USA à 12 pour débuter la 2e mi-temps, et Valanciunas écope de deux fautes offensives ! Jaren Jackson Jr. imite ses coéquipiers, et les Américains passent sous la barre des 10 points (54-46). A l’image d’Edwards et de Josh Hart, les Etats-Unis défendent beaucoup plus dur. Avec Bridges en tête de raquette, les joueurs de Steve Kerr grignotent leur retard, et il n’y a désormais plus que quatre points de retard (56-52).

Les Américains sont sur un 15-2 en quatre minutes, mais la Lituanie enchaîne sur un 6-0 pour se redonner de l’air (62-52). Le niveau de jeu est monté d’un écran avec des Lituaniens qui essaient d’enfoncer les Américains au poste bas, mais la paire Portis-Banchero tient bon, et sa mobilité fait mal de l’autre côté du cercle (67-63). Sur une double claquette au buzzer de Kuzminskas, la Lituanie se redonne un peu d’air (71-65).

Kuzminskas, le facteur X

Mieux encore, les coéquipiers de Valanciunas retrouvent même leurs 10 points d’avance (77-67). Toujours en dominant près du cercle. Le match devient de plus en plus haché avec des Américains qui luttent contre la frustration, et des Lituaniens qui maintiennent l’écart à coup de lancers-francs (82-72), ou en répondant du tac-au-tac aux 3-points US (89-81). Il reste cinq minutes à jouer, et Valanciunas prend sa 4e faute, à nouveau offensive. Un coup dur, et Jalen Brunson en profite pour ramener les Américains à -4 (89-85). Moment choisi par Kuzminskas (14 points) pour sortir un 3-points venu d’ailleurs, au buzzer (94-85). Il peut en sourire, et Steve Kerr aussi.

Un panier qui fait mal puisque la Lituanie attaque le « money time » avec ces fameux 10 points d’avance (95-85). A l’image d’Austin Reaves, les US tentent de revenir à 3-points mais cette fois, il n’y a pas de rebond, et aux lancers, la Lituanie s’envole (97-85). Les efforts d’Edwards (35 points) ne suffisent pas, et après un interminable concours de lancers-francs, la Lituanie crée l’exploit avec une victoire 110-104. Jamais les Américains n’avaient encaissé autant de points dans une Coupe du monde.

Un succès qui les oriente vers la Serbie en quart-de-finale, tandis que les Etats-Unis affronteront l’Italie, et ils empochent leur billet pour les Jeux olympiques. Mais le message est passé, Team USA n’est pas invincible !