Rising Stars Challenge | Et 1, et 2, et 3 zéros… pointés des Français !

Vendredi matin lors du « Media Day » des Rising Stars, les trois Français en lice avaient à cœur de bien figurer pour espérer rejoindre Victor Wembanyama dans le All-Star Game de dimanche. Malheureusement pour eux, la soirée ne s’est pas déroulée comme prévu.

La Team T de Zaccharie Risacher (4 points, 2 rebonds) et Alex Sarr (3 points) a couru après le score dès le début du match et ils n’ont jamais été en mesure d’inquiéter la Team C. La Team M de Bilal Coulibaly (4 points, 3 rebonds) peut avoir des regrets. Ils avaient le match en main et ont perdu sur un tir à 3-points de la Team G-League.

Zaccharie Risacher : « Un format intéressant, mais super court »

« On a mis un peu de temps à se mettre en route, » nous avouait le joueur d’Atlanta. « C’est un format intéressant, mais super court et différent d’un match de saison régulière. On ne s’échauffe pas vraiment donc c’est normal qu’on mette un peu de temps à entrer dans le match, d’autant que la présentation des équipes est assez longue. »

Le premier choix de la dernière Draft était toutefois satisfait de son expérience même si le résultat n’était pas au rendez-vous. Il était d’ailleurs tellement pris dans son match qu’il n’a pas vu son coéquipier Trae Young assis au premier rang pendant la rencontre.

« Je n’ai même pas vu où il était. Mais je vais aller lui dire bonjour. Là, ça fait deux ou trois jours que je ne l’ai pas vu… Il me manque déjà, » se marre-t-il.

Alex Sarr avait lui du mal à réaliser que ce Rising Stars était déjà fini pour lui. « C’est incroyable de faire partie de cette expérience ! Je regardais les Rising Stars à la télé et maintenant d’en faire partie… C’est une bonne sensation, » nous disait-il avec la banane. « Ça passe presque trop vite un tournoi à quatre comme ça, quand il faut atteindre 40 points. On aurait aimé gagner, mais bon… »

Bilal Coulibaly, le troisième « frère Thompson »

Les Rising Star Challenges se suivent et se ressemblent malheureusement pour Bilal Coulibaly. Déjà battu par l’équipe de G-League la saison dernière, il n’a pu empêcher la défaite de son équipe alors qu’ils avaient le match en main.

« On a manqué d’adresse, on leur a donné trop de secondes chances et leur dernier tir, franchement… on ne peut pas mieux défendre. On savait qu’on avait cette opportunité de jouer dimanche, on en avait parlé entre nous mais au final on ne l’a pas vraiment montré sur le terrain » pestait-il après la demi-finale. « 0-2 contre la G-League… Ça fait mal ! Maintenant, faut revenir l’année prochaine pour le All Star Game. »

Malgré cette défaite, Bilal Coulibaly s’est toutefois senti plus à l’aise que l’année dernière. « Je n’étais pas aussi stressé, j’étais plus relax, » confirme-t-il. « Et puis c’est une très belle expérience. On rencontre de nouvelles personnes, on se fait des nouveaux amis dans la ligue, on rencontre des vétérans qu’on admirait à la télé. On apprend beaucoup, c’est une super expérience. »

À l’instar de ses deux compatriotes, Bilal Coulibaly regrettait le format et l’attente. « C’est dur parce qu’on est arrivé très tôt. On était assis dans le vestiaire pendant deux heures. C’est pas terrible. » Mais ce temps libre lui a toutefois permis de renouer contact avec les jumeaux Thompson.

Dans le vestiaire, certains avaient d’ailleurs surnommé les trois joueurs « les triplés » tant leur jeu et qualités athlétiques sont similaires. « On s’était rencontrés à la Draft et on s’est tout de suite apprécié. On se suit depuis. C’était cool de pouvoir discuter avec eux, » nous expliquait-il.

Le Skills Challenge en lot de consolation

« On est désolé… parce qu’on a tous perdu, » rigolait Bilal Coulibaly, mais tout n’est pas perdu pour nos Français puisque l’on retrouvera Zaccharie Risacher et Alex Sarr au Skills Challenge la nuit prochaine.

« Je vais rester pour voir et supporter Alex et Zaccharie au Skills Challenge, » nous disait d’ailleurs l’arrière des Wizards. « Je n’ai pas prévu le drapeau français mais s’ils gagnent, on ne sait jamais ! »

« J’ai vraiment hâte, » se projetait Zaccharie Risacher. « J’ai beaucoup regardé le Skills Challenge en grandissant. Ça va être un moment très très sympa et que je vais pouvoir en plus partager avec avec Alex ! »

Propos recueillis à San Francisco.