Zaccharie Risacher : « J’ai bossé dur toute ma vie pour en arriver là »

Avec ses 11.4 points à 43% de réussite dont 32% à 3-points, 3.3 rebonds, 1.2 passe, 0.8 interception et 0.5 contre de moyenne en 24 minutes par match, Zaccharie Risacher se fait doucement sa place chez les Hawks, où il est toutefois titulaire depuis le début de la saison. Et il aborde le « Rising Stars » et le « Skills Challenge » avec appétit.

Zaccharie, vous participez à votre premier All-Star Weekend, quel est votre sentiment ?

C’est incroyable d’être ici, je suis super excité. C’est un rêve qui se réalise. Le fait que l’équipe gagnante du « Rising Stars » participe au All-Star Game va rendre le match de ce soir plus intéressant, avec beaucoup de compétitivité. Chacun veut avoir la chance de jouer le match des étoiles, dimanche. Plus petit, je rêvais de participer à cet évènement : j’ai travaillé dur toute ma vie pour en arriver là. Cette sélection, au milieu de ma première saison NBA, met en lumière le travail que j’abats quotidiennement. Je suis super reconnaissant d’être ici et aussi, fier de moi.

À quel type de matchs vous attendez-vous ?

Ça va être intense ! On va donner tout ce qu’on a, tout en prenant aussi du plaisir. J’ai hâte d’entrer dans le vif du sujet, en commençant à m’entrainer et en m’imprégnant de la salle et enfin faisant la connaissance de mes coéquipiers.

Le modèle Dirk Nowitzki

Vous allez aussi participer au « Skills Challenge » avec Alexandre Sarr…

Ce qui est drôle, c’est que j’ai reçu un message d’Alex (Sarr), avant que mon agent (Doug Neustadt) ne m’appelle pour me le dire. Il était excité, et c’est lui qui m’a appris la nouvelle. J’ai dit « oui » tout de suite car je pense que ça va être un moment inoubliable, j’ai hâte d’y participer.

Quel souvenir gardez-vous du All-Star Weekend étant plus petit ?

J’en ai beaucoup. J’aimais beaucoup la rivalité entre la conférence Ouest et la conférence Est, je n’avais pas forcément de préférée, ça dépendait des années. En plus, ça tombait souvent pendant les vacances. Donc je n’avais pas école le lendemain et je pouvais veiller jusqu’à tard le soir avec mes amis ou ma famille. C’était toujours un moment particulier.

Pour vous, quel est le meilleur joueur Européen de l’histoire de la NBA ?

Dirk Nowitzki ! J’ai commencé à le regarder quand j’étais jeune. Mon père m’a dit : ‘Tu dois savoir qui c’est, il faut que tu le regardes et que tu analyses son jeu’ car c’est une légende, que ce soit en NBA ou avec la sélection allemande. C’était un fantastique joueur, j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder son jeu et la manière dont il jouait avec son corps et les « skills » qu’il avait. Mais non, je ne prenais pas des « one-legged-fadeway » dans mon jardin (sourire) : mon père me disait que ça viendrait naturellement et avec le temps. Il me disait toujours qu’il fallait d’abord maitriser l’essentiel et les fondamentaux, avant d’expérimenter d’autres facettes de mon jeu, lorsque mon corps allait se développer.

Le conseil de Jalen Johnson

Quel est le conseil le plus précieux que vous avez reçu depuis votre arrivée dans la Grande Ligue ?

J’ai reçu beaucoup de conseils mais si je devais en choisir un, je dirai que c’est celui de Jalen Johnson. Il m’a simplement dit de rester moi-même. C’étaient des mots forts. Je venais tout juste d’arriver et c’était une belle preuve de la confiance qu’il avait en moi.

Dernièrement, vous faites parler de vous en NBA avec votre capacité à jouer à haute intensité en égarant peu de ballons. Avez-vous toujours eu cette capacité ou l’avez-vous développée depuis votre arrivée outre-Atlantique ?

Oui, je l’ai toujours eue. Quand vous êtes jeunes et que vous devez jouer en professionnel à 16 ans comme moi (à l’Asvel), l’efficacité, le fait de prendre soin du ballon et de minimiser les erreurs sont des éléments importants pour rester sur le terrain. Cette capacité, je l’ai depuis longtemps mais elle est peut-être passée à un niveau supérieur depuis que je suis en NBA. J’essaie d’être un joueur fiable, sur lequel on peut compter.

Propos recueillis à San Francisco.