Zaccharie Risacher et Alex Sarr font équipe au Skills Challenge !

Le Skills Challenge aura l’accent français cette année au All-Star Weekend. Trois des huit Français seront ainsi tricolores puisqu’en plus de Victor Wembanyama, associé à Chris Paul dans la « Team Spurs », Zaccharie Risacher et Alex Sarr vont eux faire équipe dans la « Team Rooks » de cette compétition !

Les deux autres équipes seront formées par Donovan Mitchell et Evan Mobley pour la « Team Cavs » et par Draymond Green et Moses Moody pour la « Team Warriors », qui aura donc l’avantage d’évoluer à domicile.

Pour rappel, le Skills Challenge aura lieu le 15 février prochain, au Chase Center, lors de la soirée des concours.