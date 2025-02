Victor Wembanyama et Chris Paul associés pour le Skills Challenge

Comme l’an passé, Victor Wembanyama va doubler sa participation au All-Star Game. Invité pour la première fois pour le match des étoiles, ou plutôt les matchs des étoiles désormais le dimanche, l’intérieur des Spurs va également prendre part au Skills Challenge comme il l’avait fait en 2024, assure Chris Haynes.

Associé à Paulo Banchero et Anthony Edwards en 2024, le Français fera cette fois équipe avec son partenaire à San Antonio, Chris Paul.

On ne sait pas encore qui accompagnera le tandem… ni même si quelqu’un le fera, alors que la formule de ce Skills Challenge reste encore assez floue. On sait seulement les James père et fils avaient, eux, refusé l’invitation à ce concours. Cette nouvelle participation de Victor Wembanyama sera l’occasion de tester un peu plus sa cote de popularité grandissante en NBA, lui qui ne fera toutefois pas la totale puisqu’il a été remplacé pour le « Rising Stars Challenge » du vendredi car retenu pour le All-Star Game des « grands ».

Victor Wembanyama dans les pas de « TP » ?

Il pourrait aussi avoir l’occasion de se montrer plus à son avantage qu’en 2024, où Anthony Edwards n’avait pas montré beaucoup de sérieux et avait conduit l’équipe de « Wemby » à une élimination dès le premier tour de l’épreuve, remportée par la Team Pacers composée de Tyrese Haliburton, Myles Turner et Bennedict Mathurin.

Pour Chris Paul, il s’agira de sa cinquième participation à ce concours, la première depuis 2011. Il devrait ainsi devenir seul le recordman de présence au Skills Challenge qu’il partage jusque-là avec l’ancienne star des Wizards John Wall. De quoi lui offrir la possibilité de soulever le trophée une première fois dans sa carrière.

Victor Wembanyama pourrait, lui, devenir le deuxième tricolore à y parvenir, après Tony Parker en 2012.