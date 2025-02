Saison terminée pour Victor Wembanyama !

Alors que Victor Wembanyama venait de fêter sa première sélection pour le All-Star Game, et qu’il allait entamer la dernière ligne droite de la saison en espérant se qualifier pour ses premiers playoffs avec les Spurs, son club vient d’annoncer qu’il allait finalement rejoindre l’infirmerie jusqu’à la saison prochaine !

Son club a ainsi découvert une thrombose veineuse, c’est-à-dire un caillot sanguin dans une veine de son épaule droite suite à son retour de San Francisco.

Même si le club de San Antonio pense qu’il s’agit d’un problème isolé, il n’est évidemment pas question de prendre le moindre risque avec ce type de souci, qui peut notamment causer des embolies pulmonaires.

Les Bleus en soutien

Il y a six ans, c’est Brandon Ingram qui avait ainsi dû arrêter sa saison avec les Lakers suite à un souci similaire. L’ailier, qui avait ensuite rejoint les Pelicans, avait carrément dû subir une opération thoracique pour lui enlever une partie de la première côte, afin que ses veines ne soient plus comprimées.

« Je me suis senti très faible au niveau des bras et je suis resté immobile pendant un mois » racontait-il. Il était ainsi resté quatre mois sans faire d’activité physique, ne reprenant qu’un mois avant le début de la présaison.

L’Équipe de France explique de son côté avoir pris contact avec l’entourage du joueur et le staff médical des Spurs, adressant « tout son soutien à Victor Wembanyama et lui souhaitant un prompt rétablissement en espérant le revoir rapidement et en pleine santé sur les terrains. »

« Je sais à quel point il aime jouer et à quel point il lui sera difficile de rater une longue période » a réagi Boris Diaw, le manager général des Bleus, qui ne pourront sans doute pas compter sur « Wemby » lors de l’Euro 2025.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 Total 117 31 46.9 33.9 80.9 2.1 8.7 10.8 3.8 2.2 1.2 3.5 3.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.