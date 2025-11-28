Fracture du pouce pour Corey Kispert, à l’infirmerie pour plusieurs semaines

Mardi dernier, les Wizards ont mis fin à leur série de 14 défaites de rang en dominant les Hawks. La soirée n’a toutefois pas été parfaite, puisque Corey Kispert s’est blessé au cours du troisième quart-temps. L’arrière/ailier souffre d’une fracture du pouce et sera éloigné des parquets pour plusieurs semaines.

Ce coup d’arrêt intervient au moment où l’ancien de Gonzaga semblait justement trouver son rythme. Récemment intégré dans le cinq majeur de Brian Keefe, il venait d’enchaîner deux prestations très convaincantes : 20 points à 7/10 au tir lors de la courte défaite face aux Bulls, puis 19 points à 6/11 lors du succès face aux Hawks.

Deux sorties qui tranchent avec son début de saison poussif, marqué par un temps de jeu en baisse. Pour la première fois de sa carrière, il tourne à moins de vingt minutes par match, et ne compile que 8.9 points de moyenne, son plus faible total en NBA. Il reste néanmoins très propre au tir, avec 50 % de réussite globale et 40 % à 3-points.

Selon Josh Robbins, de The Athletic, Corey Kispert n’aura pas besoin d’être opéré. Si la durée exacte de son indisponibilité n’est pas encore connue, le journaliste rappelle qu’il faut en général environ trois semaines pour se remettre d’une telle blessure.

Pour compenser cette absence, Brian Keefe pourrait potentiellement accorder davantage de temps de jeu à Cam Whitmore, qui tournait jusqu’ici à 17 minutes pour 9.4 points par match.

Corey Kispert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 77 23:23 45.5 35.0 87.1 0.7 2.0 2.7 1.1 1.2 0.5 0.6 0.3 8.2 2022-23 WAS 74 28:17 49.7 42.4 85.2 0.4 2.4 2.8 1.2 1.3 0.4 0.7 0.1 11.1 2023-24 WAS 80 25:50 48.6 38.3 72.6 0.4 2.4 2.8 2.0 1.8 0.5 1.2 0.2 13.4 2024-25 WAS 61 26:16 45.1 36.4 85.2 0.6 2.4 3.0 1.7 1.6 0.4 1.0 0.2 11.6 2025-26 WAS 17 19:53 50.5 40.3 72.4 0.4 2.1 2.5 1.7 1.1 0.5 0.6 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.